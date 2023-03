OTAC GA TUKAO, PA PLAĆAO KARTU DA BI GLEDAO SINA! Čuveni fudbaler je zbog jedne OPKLADE nadrljao, a evo šta je sve radio ZBOG ŽENA

Dragoslav Šekularac Šeki, legenda srpskog i jugoslovenskog fudbala, bio je virtuoz i van terena. Boem, uvek galantan i šaljivdžija u društvu, ali i veliki ljubitelj žena.

Sve za ljubav... Dragoslav Šekularac takmičio se s kočijama i prvi istrčao osam kilometara od Kraljeva do Mataruške Banje, pravo do kuće svoje devojke i kasnije supruge, priča prijatelj Petar Gračanac.

Šeki je bio veliki ljubitelj žena, a za njih je bio spreman da uradi sve, pa čak i da se u opkladu u ručak trka s konjima! Petar Gračanac, prijatelj preminulog asa, priča za Kurir kako je slavni fudbaler pre više od pola veka napravio podvig u Kraljevu.

foto: Privatna Arhiva

Šekijev galop

- Crvena zvezda gostovala je u Kraljevu u vreme kada je Šekularac bio na vrhuncu slave. Njegova tadašnja devojka Gordana, a kasnije supruga, živela je u obližnjoj Mataruškoj banji. Kako bi joj dokazao vernost i konačno osvojio srce, Šekularac se kladio u ručak sa kočijašem da će pre njega da stigne u Matarušku banju kako bi Goci izjavio ljubav - seća se Gračanac, koji je nekada igrao fudbal za Ibar iz Mataruške Banje, i dodaje:

- Od Kraljeva do Mataruške Banje ima oko osam kilometara i niko nije mogao da veruje da će Šeki krenuti u trku protiv fijakera s dva konja. Umesto na trening, izašao je na crtu konjima. Usledila je filmska trka u kojoj je pobedio slavni fudbaler. Dotrčao je prvi do Gocine kuće, a da se nije ni preznojio, uz ovacije meštana koje je potom čašćavao ceo dan. Bio je pravi atlet, pun snage i energije, jak kao danas Ronaldo.

foto: FK Crvena zvezda

Prema priči našeg sagovornika, fijakerista nije mogao da veruje kada je shvatio da je Šekularac bio brži iako je sve vreme bezuspešno ganjao konje.

- Ovo je za Šekija bio kao lakši trening. Bila je to sportska i emotivna čarolija kojom je osvojio i srca žitelja Banje. Eto takav je bio naš Dragoslav. Bio je i ostao veličina, i to ne samo na terenu - sa setom i suzama priseća se Gračanac, koji je teško primio vest o smrti čuvenog Šekija.

Kobna opklada

Međutim, Dragoslava Šekularca još jedna opklada skupo je koštala i zbog nje mu je karijera krenula silaznom putanjom. Od najboljeg fudbalera Svetskog prvenstva u Čileu, te 1962. godine završio je u vojsci u „zloglasnoj“ kasarni u Bileći.

- Trebalo je da igramo sa Radničkim u Nišu, ali zbog povrede kolena nisam bio u kombinaciji za tim. Ali đavo mi nije dao mira, pa sam dan pre meča posetio drugare u Niškoj Banji. Tamo sam se za opkladu popeo na jedno brdo za deset sekundi i pobedio. Međutim, video me je tadašnji trener Zvezde, legendarni Aca Obradović, i rekao: „E, moj Šekularac. Ima da igraš ko bela lala.“ Sutradan sam zaigrao nespreman. Ljut zbog dva poništena gola, pokušao sam da udarim sudiju. Kažnjen sam za primer ostalima sa čak 18 meseci zabrane igranja. Potom su me poslali u vojsku. Vojna pošta 3215, Bileća, dobro sam je upamtio u hercegovačkom kršu. To je bio početak kraja moje karijere - pričao je svojevremeno Šekularac.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

Šeki je bio glavni akter raznih anegdota, a neke se prepričavaju i dan danas:

Sa nestašnim Šekijem najbolje je umeo legendarni "Doktor O", čovek koji je udario temelje velikoj, modernoj, evropskoj zvezdi - Aca Obradović.

Dugogodišnji glavni operativac Zvezde znao je kako da "drži na lancu" sjajnog fudbalera i često se služio izuzetno zanimljivim trikovima.

"Doktor je bio čudo, znao me je u dušu, bio mi je kao otac. On me je čašćavao i plaćao mi i kažnjavao me. Tešio i tetošio", govorio je Šekularac.

foto: Marina Lopičić

Jedna andgdota iz Južne Amerike se i dan danas prepričava.

"Mi u Montevideu i Aca Obradović mi priđe i u poverenju mi kaže: "Šeki, evo ti 300 dolara, uzmi ove pare, znam da voliš rulet, to je samo za tebe. Ostalim igračima ni reči". Ja rastem kao kvasac. Odem ja, izgubim brzo sve, vratim se, ovi moji igraju karte. A ja počnem da ih zavitlavam, kažem gde sam bio, kad oni u smeh: "Ej, čoveče, pa nama je dao po 1000 dolara" i pokazuju novac. Ja da puknem, pravo kod doktora da mu sve skrešem, a on mirno: "Ma, da sam tebi dao i 50.000, ti bi izgubio na ruletu, zato je ovako bolje, malo dobio, malo izgubio. A ovi ljudi su ozbiljni. Vidiš, kupuju deci pelene"".

Otac plaćao kartu da bi gledao sina

Popularni Šeki je jednom prilikom otkrio koliko je mrzeo školu i da je zbog toga imao ozbiljnih problema za ocem.

"Školu sam mrzeo. Igrao sam fudbal po školama u Beogradu. Pošto me je tata tukao i zabranjivao mi da igram fudbal, kada sam postao igrač rekao sam mu: 'Hoćeš da gledaš Šekularca? Sad idi kupi kartu'. I celog života je kupovao kartu da bi mene gledao. Danas mi je krivo što sam bio tako grub... Bio mu je hobi da me pljuje i psuje sa tribina, pa je malo nedostajalo da jednom prilikom dobije batine. Morao je da izvadi legitimaciju kako bi dokazao da je Šekularčev tata", ispričao je legenadrni fudbaler crveno-belih.

Kurir sport