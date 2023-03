BORBA POD UPITNIKOM Promoter ukrajinskog borca tvrdi da Fjuri traži previše novca: Kada neko ne želi da se bori on traži nemoguće

Predstavnik ukrajinskog boksera Oleksandra Usika rekao je da postoji opasnost da se ne održi borba protiv Tajsona Fjurija, zbog finansijskih zahteva britanskog boksera.

Dugo se pregovara o meču između Usika i Fjurija i ujedinjavanju titula u teškoj kategoriji, a promoter ukrajinskog boksera Aleks Krasik rekao je da je Britanac odbio poslednju ponudu, prema kojoj bi pobednik dobio 60 odsto zarade.

"Mogu samo da kažem ono što sam čuo od ljudi sa kojima pregovaram, mojih partnera Frenka i Džordža Vorena, a to je da Tajson Fjuri traži previše novca. Čak iako Usik ne dobije ništa od te borbe to i dalje ne bi bilo dovoljno da se pokriju zahtevi Tajsona Fjurija", rekao je Krasik za iD Boksing, preneo je Skaj.

foto: EPA/ETIENNE LAURENT

On je doveo u pitanju želju Fjurija da boksuje protiv Ukrajinca.

"Uglavnom kada bokser ne želi da se bori, on traži nešto nemoguće i zbog toga ne bude borbe. To kažem iz iskustva. U boksu sam gotovo 20 godina i to sam video mnogo puta. Kada tražite protivnika za svog borca i pronađete dobru opciju, a on ne želi da dođe, on kaže - platite mi 100 umesto pet", naveo je Krasik.

Usik je u utorak rekao da je ta borba važna za obojicu i da mora da se održi. Ukrajinac je svetski šampion u teškoj kategoriji u verzijama WBA, WBO i IBF, posle pobeda protiv Entonija Džošue.

Fjuri je vlasnik WBC pojasa.

(Kurir sport)