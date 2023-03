ČARAPANI OPTIMISTI PRED GOSTOVANJE RADNIČKOM 1923: Napredak u Kragujevcu igra utakmicu sezone

Napredak subota (14 časova), u okviru 26. kola Mozzart Bet Super lige, gostuje Radničkom 1923 u Kragujevcu. To je presudna utakmica u borbi za plej – of i to sa direktnim konkurentom.

- Znamo šta nas očekuje, a mnogo je bitno na koji način ćemo mi odigrati. Naš prvi zadatak je da udaljimo protivnika što dalje od našeg gola, pošto ima veliki individualni kvalitet u navali. Imaju domaći tri, četiri igrača sa izuzetnim karakteristikama, pre svega driblingom i vrlo se komforno osećaju u blizini protivničkog gola. Pod uticajem prethodna tri rezultata, koja nas neće opustiti ni jednog trenutka, a znajući da se Radnički 1923 trenutno nalazi ispred nas na tabeli, naš prvenstveni cilj je da odigramo ozbiljnu utakmicu i pokažemo karakter. U kom smislu? Treba da dokažemo gde želimo da budemo. Neće biti opravdanja ni što Nemanja Krstić i Stefan Jovanović ne mogu da igraju zbog kartona. Ostali su u službi ekipe i kojih god 11 da izađe na teren, apsolutno verujem u njih, kao i one koji će ući kasnije sa klupe. Uz dužno poštovanje, smatram da će mnogo toga zavisiti od nas. Poznate su nam vrline i mane protivnika, u seriji su bez pobede, ali imaju dobar kadar, smatram da i oni i mi zaslužujemo bolji plasman i ponavljam, očekujem da odigramo dobru utakmicu i pokažemo kakve su nam ambicije, izjavio je na konferenciji za novinare šef stručnog štaba Dragan Perišić.

O ambicijama i šansa Čarapana govorio je napadač Marko Šarić:

-Očekuje nas teško gostovanje, po meni – utakmica sezone. Radnički 1923 je jedna od ekipa koja igra najlepši fudbal u ligi. Imaju odlične pojedince, ali i mi imamo kvalitetne igrače i smatram da smo bolja ekipa. Idemo u Kragujevac da odigramo što bolju utakmicu, damo sve od sebe i uživamo na terenu i da – pobedimo. Jer, moramo da pobedimo da bi otišli u plej – of, obećava Šarić.

Ž. M. / Kurir sport