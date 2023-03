UŽIVO, VIDEO! MLADOST - PARTIZAN, nastavak crne serije ili bela budućnost za tim iz Humske

MLADOST - PARTIZAN 0:0

TOK MEČA

1. POLUVREME

Nema Natha u timu Partizana, umesto njega je Baždar u timu. Rikardo odrađuje još jednu utakmicu suspenzije

MLADOST - PARTIZAN Stadion: Gradski, Lučani Sudija: Srđan Jovanović MLADOST (4-2-3-1): Savić – Ćirković, Milošević, N.Žunić, Leković – Marčić, Baha – Maričić, Jojić, Radivojević – Mirić. PARTIZAN (4-2-3-1): Popović – Filipović, Marković, Vujačić, Urošević – Belić, Kolorado – Dijabate, Baždar, Menig – Pavlović.

Beogradski Partizan od 18.15 časova u okviru 26. kola Super lige Srbije gostuje u Lučanima gde će odmeriti snage sa ekipom Mladosti.

Šef stručnog štaba crno-belih Igor Duljaj ističe da postoji problem u ekipi, pre svega na psihološkom planu, ali veruje da će uspeti da ga reši:

"Nama je svaka utakmica finale, prva sledeća je najvažnija. Pretpostavljam da ćemo u Lučanima imati teške uslove za igru, međutim, to je realnost. Od igrača i sebe tražim da budemo odgovorni i da radimo ono što i na treningu. Ako tako bude ne bi trebalo da bude problema. Niko i ne očekuje da će biti lako. Belić je počeo da trenira. Nekoliko igrača je imalo problema u poslednjoj utakmici, nemam šta da krijem, ali tek ću saznati kakvo je njihovo stanje. Na osnovu toga mogu da planiram sastavu za sledeću utakmicu. Najveći problem je glava. Kad bi igrači ono što rade na treningu preslikali na utakmice, ne bih brinuo. Dajem maksimum kao i oni na treningu, kad dođe utakmica onda su u grču. To je sve iz psiholoških razloga. Ima onaj točak koji se okreće u kontra smeru, na meni i njima je da to prvo zaustavimo, a onda da ga okrenemo u pravom pravcu. Nije lako. Najveći problem je u glavama i verujem da ćemo ga rešiti. Ja mogu energiju da trošim na ono što mogu da promenim, pozvao sam na regrutaciju i mobilizaciju. Došli su moji sinovi i njihovi drugari, došli su moji drugari, tu ima pomaka. Nisam ovde da vodim politiku kluba, već da treniram i trošim energiju na ono što mogu da popravim. Činjenica da je tako, ne mogu to da promenim, niti se upuštam u to. Da li bi bilo bolje da ima više publike i da imamo podršku, naravno da bi. Moramo da živimo i radimo pod stresom. Mnogo je teško kad sa strane čujete neke neprijatne poruke poslate igračima. Imao sam takve situacije kad sam igrao, ali to su bili protivnički navijači i bilo je lakše. Mnogo je teško kad to čujete od nekoga ko stvarno voli i poštuje Partizan. To je teret Partizana, mora da se nauči da se živi s tim. Moramo da gledamo šta je do nas da to promenimo, pre ili kasnije ćemo uspeti."

Partizan je u seriji loših rezultata, ali je sa 51 bodom uspeo da zadrži drugu poziciju. Ima bod više u odnosu na Čukarički i utakmicu manje, a beži TSC-u dva boda.

Mladost je trenutno na 14. mestu sa 21 bodom.

