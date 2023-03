ŠOK PROZIVKE SAIGRAČA! KEŽMANE, DOBIO SI NAMERNO CRVENI NA MUNDIJALU: Mangupe, čekao sam te ispred hotela, nisi SMEO DA IZAĐEŠ!

Mateja Kežman dobio je namerno crveni karton na meču naše reprezentacije i Argentine 2006. godine, glase optužbe na njegov račun!

Bukti rat na relaciji Mateja Kežman - Danijel Ljuboja! Nekadašnji napadači naše reprezentacije nisu u najboljim odnosima što se videlo kada je izašla Kežmanova autobiografija "Samo mi Bog može suditi" gde je Mateja isprozivao Danijela Ljuboju. Sada je dobio i brutalan odgovor.

Nekadašnji as dao je opširan intervju za "Glas srpske", a mi vam prenosimo deo oko Mateje Kežmana:

- Mene nema po novinama, niti sam se kad prepirao preko njih, ali moram da reagujem ovaj put. Vidim da se moje ime ponovo provlači. Mislio sam da se s tim završilo. Nisam hteo da komentarišem, ali zbog Kežmana i njegovih objava ponovo se Danijel Ljuboja pominje u negativnom kontekstu. Mislim da je vreme da i ja kažem na tu temu nešto. Dosad nisam hteo da se oglašavam povodom te lažne autobiografije. Iznesene su brojne laži što se mene tiče, ali i nekih drugih detalja iz knjige - počeo je priču Ljuboja.

foto: @starsport

Usledili su sve detalji i teške optužbe:

- Ovo je prava istina. Na Mundijalu u Nemačkoj 2006. godine, u susretu protiv Holandije, u 75. minutu utakmice zamenio sam Kežmana. On se tad pogubio i prepao da će izgubiti mesto u startnoj postavi, odnosno da ću ja imati prednost u odnosu na njega, pa je dva dana pred meč sa Argentinom, za večerom pred svim igračima, počeo da me provocira. Pričao je neke stvari koje nisam mogao da razumem, u smislu da ja kvarim atmosferu. Stvarno je prešao granicu. U jednom momentu sam mu rekao da prestane, ali nije stao. Nakon toga sam mu rekao da izađe napolje, da rešimo to kao pravi muškarci. Nisam imao drugog izbora, jer je baš preterao. Rekao je da nema problema. Čekao sam ga ispred hotela, ali “veliki mangup” Kežman nije smeo izaći.

Poruka za kraj bila je takođe brutalna:

- A, koliko on voli reprezentaciju govori činjenica da je namerno dobio crveni karton na istom tom Svetskom prvenstvu protiv Argentine na 3:0 za njih i ostavio nas na cedilu. Cilj mu je bio da ode sa Mundijala i ne igra poslednju utakmicu protiv Obale Slonovače da ne trpi kritike. Što nije napisao da nije smeo izaći napolje? Majstore, ako pišeš autobiografiju, onda kažeš sve, a ne napola istinu. Mi smo se pomirili nakon Mundijala, međutim onda je izašla ta njegova autobiografija nakon koje mi je poslao poruku: “Praštaj brate”. Evo sad kažem da mu praštam, jer je prošlo dosta od toga, želim mu sve najbolje, ali svako ide svojim putem - zaključio je Ljuboja.

Pogledajte taj crveni karton (na 06.10) i procenite sami da li je bilo namere:

Kurir sport / Glas srpske