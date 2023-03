DA LI BI LUKA DONČIĆ IGRAO ZA KOSOVO? Odgovor njegovog dede na ovo pitanje ODUŠEVIO JE SRBIJU! Surovo i sve u metu

Luka Dončić dominira u NBA ligi, a malo je poznato da sjajni košarkaš vuče korene sa Kosova i Metohije!

Tamo živi i dalje njegov deda - stric Stojan u selu Biča kraj Kline.

Ekipa RTV KiM posetila Stojana Dončića, Lukinog deda-strica, čiji je rođeni brat Srbobran početkom osamdesetih otišao u Sloveniju gde je dobio najpre sina Sašu, a potom i unuka Luku.

„Luka je naša krv, puno nam je srce dok ga gledamo. Svi nas pitaju šta nam je Luka, ali smo mi skromni, ne hvalimo se mnogo Lukom“, rekao je Stojan za "RTV KiM"

Pričao je i tome da li se čuje sa Dončićem:

„Čujemo se povremeno, ali je dosta zauzet. I Albanci me pitaju šta sam mu, ponekad izbegavam da kažem, nije sigurno. Pitaju me da li bi on nekada igrao za Kosovo, možda nekad, kada bi Kosovo postalo Amerika. Nije igrao za Srbiju, zašto bi za Kosovo? Nikad“, objasnio je Stojan.

Stojan kaže da bi voleo da Luka dođe na Kosmet i odigra basket sa bratom Veljkom, vaterpolistom rođenim 2004. godine.

„Luka želi da dođe, ali mu klub brani jer smatra da nije bezbedno. Dočekaću da Luka dođe i da baci ovu loptu u koš. Neću umreti dok ne vidim kako oni bacaju loptu u koš“, istakao je Stojan Dončić.

U selu Biča je do 1999. godine živelo oko 600 Srba, danas samo Dončići i Milanka Remištar.

„Godinama su Srbe obilazili slovenački vojnici iz KFOR, donosili su vodu. Sada ih retko ko obilazi, pomoći više nema, a pet bunara koje je Stojan Dončić iskopao - presušili su“, navedeno je u prilogu "RTV KiM" od pre godinu i po dana.

