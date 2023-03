PRIHVATA KRIVICU NA SEBE! Zvezda je pobedila, a Milojević je zbog ovoga nezadovoljan - Verovatno ih nisam motivisao dovoljno!

Crvena zvezda obezbedila je plasman u četvrtfinale Kupa Srbije, pošto je dana savladala ekipu Radničkog u Sremskoj Mitrovici rezultatom 3:1.

Nakon utakmice, trener beogradskog tima Miloš Milojević istakao je da je zadovoljan prolaskom dalje, ali ono što mu smeta, jeste to što njegova ekipa nije od samog početka bila na nivou.

''Zadovoljan sam što smo prošli dalje, ali mnoge stvari nisu bile dobre i to nam je za nauk za sledeću rundu, jer kup je posebno takmičenje, potreban je poseban pristup. Nismo bili od početka na nivou i to ide meni na dušu. Verovatno ih nisam motivisao dovoljno, ali Zvezdini fudbaleri treba uvek da budu motivisani i da pobede. Svaka im čast zbog pobede, ali opet kažem da to nije bilo na potrebnom nivou'', izjavio je Milojević za TV Arena sport.

Trener Radničkog, Darko Tešović, rekao je da mu je bitno to što je njegova ekipa dala sve od sebe.

''Moram prvo da čestitan Zvezdi. Drugo, publika je došla da vidi golove, bilo je golova. Bilo mi je bitno da je moja ekipa pružila koliko je mogla i koliko nam je Zvezda dozvolila, a ja sam gledao da pružim priliku većem broju igrača, jer znam koliko znači igrati protiv Zvezde, pa makar i pet minuta'', rekao je Tešović.

Kurir sport