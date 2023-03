ČUKARIČKI NA KRILIMA SPASOJEVIĆA IDE U ČETVRTFINALE KUPA SRBIJE! Mladi napadač načeo Metalac, a tačku na utakmicu postavio Adžić!

Čukarički je pobedom u Gornjem Milanovcu protiv Metalca – 0:2, izborio plasman u četvrtfinale Kupa Srbije.

Postigli su Brđani po jedan pogodak u oba poluvremena protiv vrlo borbenog domaćina, ispostavilo se da im je to bilo dovoljno za pobedu u Gornjem Milanovcu.

Već u četvrtom minutu fantastična akcija Čukaričkog, Ovusu je na polovini terena presekao napad Metalca, odmah dodao do Spasojevića, koji je iz prve odložio loptu do Ivanovića, iskusni vezista je poslao loptu na levu stranu ka Adžiću, čiji je udarac iskosa bio zamalo neprecizan. Dva minuta kasnije iz opasnog kontranapada uzvratio je domaćin, Nikolić je prošao po levoj strani i centrirao, a glavom je loptu zahvatio Luković, ali je to učinio nešto lošije, pa nije bilo opasnosti po Mićovića.

Probao je udarcem govoto sa ivice šesnaesterca u devetom minutu Ivanović, ali ni on nije bio precizan. Šutirao je i Ovusu u 14. minutu, sa nešto veće udaljenosti, ali je lopta posle njegovog udarca sa 20-tak metara otišla pored gola Metalca. Probao je još jednom izuzetno raspoloženi Ivanović u 17. minutu, ali je posle njegovog snažnog udarca sa 16 metara lopta zakačila jednog igrača domaćih, pa su belo-crni dobili samo korner.

Sve to je bila samo najava vođstva Brđana u 21. minutu. Kovač je prosledio loptu do Ivanovića, koji je ušao u šesnaesterac, napravio još dva koraka i potom odlično asistirao Spasojeviću, a napadač gostiju je lako savladao Premovića – 0:1. Nisu se domaći predavali, a malo je nedostajalo da izjednače četiri minuta kasnije, Maksimović je sjajno centrirao iz slobodnog udarca iskosa sa desne strane, a Škorić je glavom tukao zamalo pored gola Mićovića.

Samo minut kasnije, posle greške igrača Metalca, Spasojević i Ivanović su razmenili dupli pas, ovaj drugi je izašao sam ispred golmana Premovića, ali je sa sedam metara promašio gol. U 30. minutu vrlo dobar pokušaj Tošića iz slobodnog udarca sa 20 metara, lopta je prohujala iznad levog roglja Metalčevog gola.

Odličnu priliku za izjednačenje tim iz Gornjeg Milanovca je imao u 33. minutu, Nikolić je sam sebi iskreirao šansu, ušao je u šesnaesterac Čukaričkog i šutirao iz vrlo dobre pozicije, iskosa sa leve strane sa osam metara, pored Mićovićevog gola. Drugo poluvreme otvoreno je šansom Čukaričkog, posle dobro centrašuta Tošića sa leve strane glavom je šutirao Ivanović, ali nije baš najbolje zahvatio loptu, ona je završila pored gola Premovića.

Posle četiri vezana kornera u 59. minutu, Bačkulja je glavom zahvatio loptu glavom pre Mićovića, ali je na sreću gostiju pogodio stativu. Posle prekršaja na Spasojeviću sudija Milan Ilić opravdano je pokazao na belu tačku, a siguran realizator najstrože kazne u 62. minutu bio je Luka Adžić – 0:2. Posle drugog gola oba trenera su izvršila nekoliko izmena, u Čukaričkom su šansu dobili Sisoko, Lučić, Igor Miladinović i Aganspahić.

Upravo su rezervisti kreirali odličnu šansu u 77. minutu, Lučić je spojio sa golom Aganspahića, koji je šutirao iz prve sa 14 metara, ali je poodio stativu. Samo minut kasnije, posle ubacivanja Kovača sa leve strane lopta je došla do Adžića, koji je takođe pogodio okvir gola Metalca. Uzvratio je Metalac u 86. minutu, Bačkulja je izdržao nekoliko duela, dodao je loptu do Vulina, koji je pokušao da iznenadi Mićovića iskosa sa desne strane, ali je golman Čukaričkog uspeo da interveniše. Na kraju, mogli su domaći preko Bačkulje do počasnog pogotka u prvom minutu nadoknade, ali je igrač Metalca pogodio stativu iz slobodnog udarca.

