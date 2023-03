SPECIJALISTA ZA PARTIZAN I ZVEZDU: Ko je Stefan Ranđelović, golman Radnika koji je odbranio penal NATHU, ali i FALKU I IVANIĆU

Specijalista za "večite". Ukratko, tako bi mogla da se opiše dosadašnja karijera golmana Radnika iz Surdulice Stefana Ranđelovića.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Prošle sezone bio je junak pobeda Radnika nad Crvenom zvezdom, u petak heroj velikog trijumfa tima iz Surdulice u Humskoj nad Partizanom (2:1). Stefan Ranđelović (24) je skroman momak, uopšte ne voli sebe da ističe u prvi plan, što samo pokazuje o kakvom mladom čoveku se radi.

- Dobili smo Partizan u Beogradu. To je ozbiljan rezultat i pomak za naš klub. Ali, nema mesta za slavlje. Za 14 dana nas čeka TSC kod kuće. Opet teška utakmica. Za nas imperativ do neba, da opravdamo tri boda iz Beograda - počeo je razgovor za Kurir Stefan Ranđelović.

Golman Radnika napravio je veliki podvig nakon što je Bibarsu Nathu odbranio penal u Humskoj. I to posle 26 uspešnih jedanesteraca Izraelca.

- Iskreno, to mi mnogo znači. Ne igra se protiv Partizana svaki dan. Uz to, ne brani se tek tako penal takvom igraču kakav je Natho. On je reprezentativac Izraela, čovek velike karijere. Drago mi je, ali mi je bitnije što sam pomogao ekipi da pobedimo, da budemo bliži opstanku.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Radnik je iznenađujućim trijumfom nad Partizanom pobegao sa začelja tabele. Golove za Surduličane postigli su Andrija Radulović i Ranko Jokić.

- Nama sada rastu šanse za opstanak. Nismo više poslednji, penjemo se polako ka svom cilju, a to je opstanak. Veliki plus za nas je što smo dobili Partizan. Podigli smo samopouzdanje, video sam to na licima svojih saigrača. Verujemo u opstanak. Niko nije očekivao tri boda protiv Partizana, ali smo dokazali da borbom možemo sve. Verujem da možemo ostati u eliti i bez baraža.

Stefan Ranđelović je dete Radnika iz Surdulice.

- Ja sam momak iz male sredine. Kad sam počeo da treniram, klub je bio u nižem rangu. Krenuo sam iz zadovoljstva, kao svaki klinac. Kad smo došli u elitni rang, onda je sve počelo ozbiljnije. Iz omladinaca sam prekomandovan u prvi tim. To je za mene bio ogroman plus, za dečaka iz okoline Surdulice. Zamislite samo... Od tog trenutka rekao sam sebi - sad samo napred! I nema nazad.

foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Golman Radnika prethodnih sezona briljirao je protiv Crvene zvezde, branio je na Marakani penale Filipu Falku i Mirku Ivaniću.

- Sećam se mečeva protiv Zvezde! I tih penala. U lepom su mi sećanju. Nije mala stvar pobediti Zvezdu. Prošle godine, bili smo jedina ekipa u Superligi koja ih je dobila. A, kakvu Zvezda ima ekipu? Da se smrzneš. I tada, i sada. Šta da vam kažem? Ne mogu da se hvalim. Meni je pošlo za rukom da odbranim penale Zvezdi i Partizanu zato što je moja ekipa igrala dobro. Sve je to timski rad, nas 11 na terenu i našeg trenera.

Stefan Ranđelović otkriva da čuva poklon koji je dobio od Milana Borjana.

- Čuvam njegov dres! Borjan je sjajan čovek.

Reprezentacija Srbije je nešto o čemu mašta Stefan Ranđelović.

- Maštao sam da branim protiv Zvezde i Partizana kao dečak, ali i o reprezentaciji Srbije. Nelagodno mi je da uopšte pričam o našem nacionalnom timu. Imamo ozbiljne igrače, vrhunske golmane. Ne zna se ko je bolji od trilinga Milinković-Savić, Rajković i Dmitrović. A, tu je i Svilar. Maštam i dalje. Borim se, usavršavam, učim, radim na sebi... Ako Bog da, otom, potom - zaključio je Stefan Ranđelović.

Kurir sport/A. Radonić