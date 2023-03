PREVARA VEKA! KLADIO SE DA ĆE U 1. MINUTU NJEGOVE UTAKMICE BITI - AUT: Na sve načine pokušao da izbaci loptu van terena! URNEBESNO

Kada se osvrnemo nekoliko godina unazad, naićićemo na mnogo prevara koje su se desile u sportu, neke su se dogodile veoma davno, ali nikada neće biti zaboravljene.

Donosimo vam drugi priču iz našeg serijala o prevarama u sportu.

Ljudi su varali na razne načine, koristili su svako moguće "oružje" kako bi pobedili, nekima je čak i polazilo za rukom, ali bilo je i onih koji su uhvaćeni na delu, i zbog toga se našli na stubu srama.

foto: Printskrin/Jutjub

Poroslavljeni fudbaler Sautemptona Mat le Tisije priznao je u svojoj autobiografskoj knjizi da je sada već davne 1995. pokušao da prevari kladionice.

Mat je sa svojim drugarima uložio 10.000 funti da će se u prvom minutu utakmice između Sautemptona i Vimbldona desiti aut, pa je od prvog sudijskog zvižduka pokušao da loptu izbaci van terena.

- Moj saigrač Nil Šiperli nije imao pojma o tome i kada sam mu, posle početnog udarca, uputio jednu baš jaku 'dijagonalu', daleko ka krilnoj poziciji, on je prihvatio loptu i meč je nastavljen. Nisam mogao da verujem. Jurio sam po terenu kao nikada pre u životu, a do lopte sam stigao tek pred istek tog prvog minuta. Naravno, 'greškom' sam je izbacio van terena, ali to se desilo tačno u 60. sekundi, te je kladioničarski ulog vraćen jer nismo bili u pravu ni mi, a ni bukmejkeri - napisao je Le Tisije u svojoj knjizi.

Kurir sport