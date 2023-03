SELEKTOR CRNE GORE PRED SRBIJU: Očekujem jedan pravi fudbalski spektakl

Miodrag Radulović selektor fudbalske reprezentacije Crne Gore izjavio je da očekuje spektakl na meču sa Srbijom u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, koje će biti održano naredne godine u Nemačkoj.

Utakmica je na programu narednog ponedeljka u Podgorici.

"Srbija je reprezentacija prema kojoj imamo respekt i prema onome što su uradili u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, Ligi nacija i Mundijalu. Međutim, mi se spremamo za Bugarsku i samo nam je, ponoviću još jednom, samo ta utakmica u mislima. Nakon tog susreta ćemo pričati o Srbiji. Očekujem jedan pravi fudbalski spektakl i samo to u ovom momentu mogu da kažem", rekao je Radulović, prenosi podgorički Dan.

foto: Reuters

Crnu Goru najpre u petak očekuje gostovanje Bugarskoj

"Bugarska je ekipa koja igra agresivan fudbal i pokušava da nametne svoj stil igre. Moramo biti spremni da na to odgovorimo na pravi način. Bugarska je fudbalska zemlja. Novi selektor Bugarske Mladen Krstajić doneo je neku novu energiju, podmladio reprezentaciju. To je ekipa koja igra agresivan fudbal i pokušava da nametne svoj stil igre. Moramo da budemo spremni da na to odgovorimo na pravi način. Imaju kvalitet, ali mislim da mi na njega možemo da odgovorimo. Nadamo se dobrim vestima iz Razgrada", poručio je Radulović.

On je istakao da na mečevima protiv Bugarske i Srbije neće moći da računa na povređene Matiju Šarkića, Uroša Đurđevića i Marka Jankovića.

U grupi G kvalifikacija za EP nalaze se Srbija, Crna Gora, Bugarska, Litvanija i Mađarska.

Kurir sport