"ZNAŠ LI KO SAM JA?!" Zvezda sajtova za odrasle ODUVALA poznatog fudbalera: Tražio joj golišave fotke - ona ga spustila na zemlju!

Ališa Jej, devojka koja u poslednje zarađuje ogroman novac na golišavim fotkama koje objavljuje na sajtovima za odrasle, otkrila je da joj je jedna zvezda Premijer lige slala uvredljive poruke jer je odbila da mu pošalje svoje provokativne fotke.

Ališa tvrdi da joj je fudbaler Evertona, čije ime nije želela da otkrije, tražio da mu pošalje golišave fotografije, a kada je to odbila da učini priredio joj je pravi pakao.

"On me je pitao hoću li da mu pošaljem fotografije, a ja sam to odbila. Nakon toga on je rekao: "Da li ti znaš ko sam ja?!" Bio je veoma ljut i gadan prema meni. Slao mi je uvredljive poruke. Stalno je govorio: 'Želim da te vidim, pošalji mi fotografije', dosađivao je do besvesti. Bilo je ludo", kaže Ališa i dodaje:

"Posebno me je šokiralo ono 'znaš li ti ko sam ja'. Znala sam ko je on jer mi je poslao poruku na Instagramu, ali ne gledam fudbal, nisam fudbalski fan. Mogla sam na Instagramu da vidim ko je, ali mi to ništa ne znači. Mislim da fudbalerima moć udari u glavu".