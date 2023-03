NISAM ŽELEO DA NAPUSTIM ZVEZDU, UCENILI SU ME: Bio je najveći talenat srpskog fudbala i "NOVI PIKSI", a danas igra za FK Laktaše!

Da li se sećate Filipa Jankovića?

Nekada najveći talenat Crvene zvezde i srpskog fudbala uopšte... A, danas igrač kluba FK Laktaši iz Prve lige Republike Srpske.

Pričalo se za njega da je "novi Piksi", biser kakav se rađa jednom u deset godina, a stvarnost je rekla nešto potpuno drugo!

Debitovao je za Zvezdu sa samo 16 godina i šest meseci. Umesto da to bude početak iz snova jedne velike karijere, sve se pretvorilo u košmar.

- Tada nam je kuća bila kao železnička stranica, to su bili agenti i oni koji su hteli da budu agenti, slali su neke ljude. To je već bilo neprijatno, ne znaš već ni ko je to, samo ti se pojave na vratima i kažu "imam da ti ispričam šta je rekao taj klub za Jankovića" i mi smo to slušali... Posle desetog čoveka smo se već pitali šta se dešava. Mi nismo razmišljali o odlasku, a dolaze da pitaju da odem. Zovu me igrači Zvezde i pitaju za mene, a ja stvarno ne znam o čemu se radi - počeo je ispovest Janković u podkastu "Alesto" koji vodi Aleksandar Stojanović.

Usledilo je nešto sa čim se mladi fudbaler nije uspeo da izbori:

- Počeli su pritisci da prihvatim jednu ponudu ili ništa od mog igranja. Mnogo ljudi oko nas, a niko da mi da pravi savet... Roditelji me pitaju i ja kažem samo želim da igram za Crvenu zvezdu i to mi je bio cilj. Izađem ispred zgrade, a prvi čovek koji me vidi me izvređa da ja želim pare, da želim ovo... Ja se zaprepastio i vratio kući. Ušao sam na Internet i pročitao sam šta se piše o meni. Zvali su moje roditelje na sastanke da prihvatim ponudu agenta, odnosno investicionog fonda, a mi smo uporno govorili ne. Provlačilo se kroz medije i pravili sliku od mene da ja tražim novi ugovor, veće pare i šta ti ja znam.

Zvezda je na kraju imala opciju za Jankovića - uzmi ili ostavi.

- Rešio sam - raskinuo sam ugovor jer su mi rekli da potpišem to što oni hoće ili neću igrati. Mom treneru je bilo naređeno da ne igram ni za moju generaciju i tada mi je prekipelo i raskinuo sam ugovor sa Zvezdom da bih mogao da odem i da me ne zadržavaju više. Nisu mi dali da igram, skoro da i ne treniram. Kao slobodan igrač sam otišao u Parmu i eto... - ispričao je Janković.

