KANGA JE NAJKOMPLETNIJI FUDBALER CRVENE ZVEZDE: Njegov dabl-dabl učinak u sezoni je impozantan! Ali, ima ozbiljnu konkurenciju

Gelor Kanga je prvi fudbaler Crvene zvezde koji je upisao "dabl-dabl" učinak ostvarivši 12 golova i 10 asistencija u aktuelnoj takmičarskoj sezoni.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Koliko je Gelor Kanga važan za igru Crvene zvezde videlo se u Kruševcu protiv Napretka. Tada momka iz Gabona nije bilo u ekipi, vezni red je štucao, a crveno-beli su umesto pobede, upisali samo remi, posle razočaravajućih 1:1.

Čini se da Gelor Kanga vuče ostali deo tima Crvene zvezde. Čak trojici igrača nedostaje pogodak ili dodavanje koje će dovesti do toga da stignu Gabonca.

Gelor Kanga (12 golova i 10 asistencija) - Nema dileme da je Gabonac sinonim za konstantnost Zvezde ove sezone i da njegovih slabijih partija gotovo da nije ni bilo u aktuelnoj takmičarskoj godini. Odigrao je 35 utakmica i postigao sedam golova u Superligi, tri u Ligi Evrope i dva u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Kada je reč o kreiranju, fantastičan je u Superligi, s obzirom na to da je upisao devet asistencija uz jednu u Ligi Evrope.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Aleksandar Katai (15 golova i 9 asistencija) - Magiko je prvi strelac Crvene zvezde ove sezone i aktivan je u trci za "zlatnu kopačku" Superlige Srbije. On je u prvenstvu postigao 13 golova, a kad se na to dodaju dva u Ligi Evrope, dolazi se do brojke od 15. Ono što Kataija takođe čeka jeste jubilej od 100 postignutih golova na takmičarskim utakmicama (trenutno je na 97, i na 109 računajući i prijateljske mečeve). Kada je reč o kreaciji, šest asistencija je upisao u prvenstvu, dve u kvalifikacijama za Ligu šampiona i jednu u Kupu Srbije. Odigrao je 38 utakmica ove sezone.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Osman Bukari (10 golova i 9 asistencija) - Brzonogi Ganjanin se od prvog meča prethodnog leta etablirao kao jedan od najboljih fudbalera Zvezde i ekspresno ušao u srce navijača. O svemu tome govore i brojke, s obzirom na to da je odigravši 32 utakmice, u Superligi postigao sedam, a u kvalifikacijama za Ligu šampiona tri pogotka. Kada je reč o asistencijama, upisao ih je u svim takmičenjima - Superliga (4), Liga Evrope (2), kvalifikacije za Ligu šampiona (2), Kup Srbije (1).

foto: www.crvenazvezdafk.com

Mirko Ivanić (9 golova i 13 asistencija) - Jedini fudbaler sa liste kome fali gol da dođe do "dabl-dabla" je Mirko Ivanić, koji se pogotkom protiv Voždovca približio pomenutom priznanju. Ivanić je ove sezone postigao sedam golova u Superligi, i po jedan u Kupu Srbije i kvalifikacijama za Ligu šampiona. Nema mu ravnog kada su reč asistencije u Superligi, s obzirom na to da ih ima 11, uz to je zabeležio po jednu u Ligi Evrope i kvalifikacijama za Ligu Šampiona.

Tu je i Aleksandar Pešić koji je postigao 13 golova i upisao sedam asistencija na 33 meča.

Kurir sport