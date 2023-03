PORAŽAVAJUĆE JE ŠTO 24 GODINE ČEKAMO NA EVROPSKO PRVENSTVO: Kapiten Dušan Tadić bolno iskren! Sećanja bude nevericu i šok!

Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Dušan Tadić veruje da će Orlovi trijumfom započeti novi ciklus, odnosno početak kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, koje će 2024. godine biti održano u Nemačkoj.

foto: @starsport

Na startu kvalifikacija Srbija igra protiv Litvanije. Na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu, u petak od 20.45 časova.

- Igrali smo pre četiri, ili pet godina protiv Litvanije. Mislim da su tvrda ekipa. Igraće defanzivno, pokušaće da zatvore prilaze svom golu. Mi ćemo igrati napadački, trudićemo se da postižemo golove i uživamo na terenu. Prebrodili smo Svetsko prvenstvo u Kataru i ono što se tamo desilo. Želimo da idemo napred, da budemo bolji, izvukli smo pouke. Imamo novi ciklus, da nastavimo tamo gde smo stali. Cilj je plasmana na EP i siguran sam da ćemo ga ostvariti - samouveren je Dušan Tadić.

Srbija 24 godine nije bila učesnik Evropskog prvenstva. Zvuči neverovatno, ali je istinito. Tada je kapiten nacionalnog tima bio selektor Dragan Stojković.

- Poražavajuće za sve nas! Podatak je šokantan. Kad se podsetimo toga, budemo u neverici i šoku. Sad imamo savršeno priliku da sve ispravimo. Želimo odlazak na EP žarko i to ćemo i ostvariti.

foto: Starsport

FSS je dobio novog predsednika, stigli su i neki novi ljudi u rukovodstvo Saveza, pa je novinare interesovalo kako to utiče na fudbalere.

- Iskreno, uvek smo fokusirani na fudbal i na igru. Kad dođemo ovde, atmosfera je pozitivna. Ne razmišljamo, da li su bili izbori, da li nisu. Fokus je na fudbalu i želimo da se koncentrišemo samo na to. Smeh, uživanje, pobede i to je to.

Dušan Tadić sutra očekuje jedan "bunker" od strane protivnika.

- Očekujem da se Litvanija brani i pokuša da nas ugrozi iz kontre. Mi ćemo igrati u našem stilu, bez obzira ko je sa druge strane - zaključio je Tadić.

Kurir sport