CRVENA ZVEZDA OBELEŽILA DESETI ROĐENDAN: Bivši selektor Dejan Savić pomaže devojkama vaterpolo kluba!

Na današnji dan pre deset godina, 23. marta 2013. godine, sa radom je počeo Ženski vaterpolo klub Crvena zvezda.

foto: www.sd-crvenazvezda.net

Na Skupštini Vaterpolo saveza Srbije septembra 2013. klub postaje punopravan član ove organizacije, a već u prvoj godini postojanja Zvezda je izašla na domaću scenu sa seniorskim timom i svim mlađim kategorijama. Oformljena je ubrzo i školica plivanja, kao i školica vaterpola za devojčice uzrasta od pet godina i starije.

Crvena zvezda je u seniorskoj konkurenciji osvojila pet duplih kruna i još dva Kupa Srbije, a broj trofeja koje su osvojile mlađe kategorije je mnogo veći.

Povodom 10. rođendana Ženskog vaterpolo kluba Crvena zvezda, danas je u prostorijama Sportskog društva održana konferencija za novinare, na kojoj su se medijima obratili predsednik kluba, Dragana Ivković, generalni sekretar Sportskog društva Zoran Avramović i novi član Upravnog odbora ŽVK Crvena zvezda, Dejan Savić.

– Hvala svima što ste izdvojili vreme i došli na našu konferenciju. Za ovih deset godina uradili smo puno, ali je ostalo još mnogo toga. Naš najveći cilj je veća masovnost, veći broj članova u budućnosti i kroz nekoliko godina se nadamo učešću u nekom evropskom klupskom takmičenju. Ovom prilikom bih želela da najavim i finalni turnir Dunav lige, koji igramo od 13. do 15. aprila u Beogradu, na bazenu SRC „Milan Gale Muškatirović“. Takođe želim da se zahvalim upravi Sportskog centra i gradu na podršci da organizujemo ovaj turnir – rekla je Dragana Ivković i potom predstavila novog člana Upravnog odbora.

foto: www.sd-crvenazvezda.net

– Da bismo stigli do naših ciljeva, veće masovnosti i u budućnosti nekih evropskih takmičenja, bila nam je potrebna podrška najboljih, odnosno uspešnih ljudi u svojim oblastima. Priključilo nam se nekoliko ljudi u Upravnom odboru, a jedan od njih je i Dejan Savić. Zahvaljujem im se ovom prilikom, verujem da ćemo od njih moći mnogo da naučimo i uz njihovu podršku da stignemo do naših ciljeva – zaključila je Dragana Ivković.

Novinarima se potom obratio Dejan Savić, koji je na početku čestitao rođendan klubu.

– Planovi i ciljevi su stvari koje definišu svaku veliku organizaciju, odnosno klub. Velike ideje neće biti velike ideje ako se ne sprovedu u delo. Popularizacija ženskog vaterpola mora da postoji i mora da mu se da mnogo veća pažnja nego što je ima danas. U svetskom vaterpolu je ženski vaterpolo taj koji vuče muški sa sobom, dok je kod nas u zapećku i zaslužuje mnogo više, iako mi imamo vrhunske rezultate u muškom vaterpolu. Ono na čemu treba da radimo je popularizacija ovog sporta, da priključimo mnogo više devojčica kao baznu osnovu za pravljenje igračica i rezultata. Moramo da budemo okrenuti konkurenciji, nikako da se svađamo, već da se skupimo svi pod jednu kapu i da popularizujemo ovaj sport – rekao je Savić i zaključio:

– Verujem da se svi slažemo da možemo da imamo uzor među košarkašicama, a posebno odbojkašicama. Ništa ne može preko noći, nego jednostavno da budemo strpljivi i da sačekamo svoje vreme.

foto: www.sd-crvenazvezda.net

Generalni sekretar Sporskog društva Crvena zvezda, Zoran Avramović, istakao je:

– Osećam se jako srećnim i privilegovanim zato što mogu nešto da kažem na ovoj konferenciji. Vaterpolo je sport koji je uvek imao medalje i uspeh, koji pleni rezultatima i to je ono što mnogi drugi sportovi nemaju. Jedna od odluka kluba da Dejan Savić bude član Upravnog odobora otvara mnogo toga i mislim da se ovim potezom jedna grudva zakotrljala sa vrha brda. Ženski sport u Srbiji svakako zaslužuje mnogo više pažnje, pomenuo je Dejan košarkašice i odbojkašice. Prava je sreća i privilegija za Crvenu zvezd što se u klubu radi na ovaj način i što će Dejan Savić, zvezdaš od A do Š, uneti deo svoje energije, imidža, publiciteta i harizme i to preneti na one koji shvataju da u ženskom vaterpolu ima lepote i umeća. Ne tražimo samo rezultate, uspehe i pobede, jer nije stvar samo u pobedama i porazoma, postoji i očekivanje, reč, ljubav i običan život koji zavisi samo od vas. Crvena zvezda sa ovim postaje redak primer. Spremajući se za ovu konferenciju, ustanovio sam da ovakvih primera nije bilo mnogo u svetskom sportu. Drago mi je da smo na deseti rođendan našeg kluba praktično pioniri u tome da jedan veliki sportista, čovek koji zna pobeđivati, osvajati i kako je biti prvi, da je on sada pristao da deo sebe ubaci u ženski vaterpolo. Mislim da je ovim počela jedna lepa priča i da će ovo biti dobar primer, jer ženski sport postaje i jeste jako značajan.

Za kraj je usledila grupna fotografija sa igračicama ŽVK Crvena zvezda i ŽVK Taš 2000.

Kurir sport