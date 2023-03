BRĐANI ŽELE DA OTKUPE ZVEZDINOG TALENTA! Matijašević OTKRIO PLANOVE, pa poslao MOĆNU PORUKU - Čukarički će sigurno igrati Evropu!

U istorijskoj sezoni za srpski klupski fudbal, tri kola pre početka plej-ofa, Čukarički je na četvrtoj poziciji, sa dva boda manje od drugoplasiranog TSC-a i jednim manje u odnosu na Partizan.

Brđani su konkurentni i za plasman u grupnu fazu nekog od evropskih takmičenja. Pre priče o takmičarskim ambicijama, a ciljevi su u klubu sa Banovog brda jasno postavljeni uoči početka sezone, sportski direktor Vladimir Matijašević govorio je o budžetu i načinu na koji funkcioniše Čukarički.

- Biće još odlazaka, to je neminovno. Ljudi pričaju o budžetima i zaradi Čukaričkog, ali mi od FSS imamo sve ukupno 400-500 hiljada evra, a budžet nam je 4,5 miliona. To je velika razlika. Ovde ništa ne kasni, a moramo da napravimo taj budžet. Zato i težimo da izborimo plasman u Evropu, a potom i da napravimo tih četiri miliona preko transfera – kaže Matijašević.

Čukarički je postao prepoznatljiv po sjajnim transferima, igrači koji su bili na Banovom brdu sada su u daleko kvalitetnijim ligama, gde imaju zapažene uloge, a neki su stigli i do reprezentativnog dresa.

- U Čukaričkom se tačno zna ko šta radi. Moj posao vezan je za prvi tim i transfere. Time se bavim 24 sata, a ne samo kad počne prelazni rok. Tada je već kasno. U tom periodu i sanjam sve to. Neki mogu da čekaju prelazni rok, da bi se bavili time, mi ne. Već zovem ljude da dođu na Brdo gledaju, prate naše igrače. U Evropi znaju da u Čukaričkom ima kvaliteta. Kod mene transfer može da se desi čak i van prelaznog roka. Radimo i sad na tome.

Za Evropu su potrebna i pojačanja?

- Planiramo otkup Lučića, Badamosija i Sisoka, to nam je prioritet do kraja maja. Za neke od njih već imamo i ponude. Dolazak novih igrača zavisi od odlazaka, ali videćemo, možda ćemo vratiti neke igrače sa pozajmice. Tu su Vidosavljević, Grgić, Ergelaš, Nikčević, u Vršcu imamo dva mlada igrača. Tu je i mladi Vojin Serafimović, za koga se već sada neki klubovi interesuju. Dobija šansu u seniorskom timu.

Do sada vam je rekordna prodaja bila tri miliona evra, da li možete da preskočite taj prag i dođete do pet?

- Ako Crvena zvezda i Partizan budu počeli da prodaju igrače za 10-15 miliona onda će i nama biti lakše, ne mislim tu samo na Čukarički, već i na TSC, Vojvodinu i ostale. Voleo bih da večiti počnu da prave te velike cifre da bismo i mi mogli da se uzdižemo uz njih. U bliskoj budućnosti Čukarički će imati i transfere od pet miliona, možda već na leto.

I sam sportski direktor Čukaričkog Matijašević imao je pozive nekih drugih klubova u Srbiji.

- Za sada sam ovde, šta će biti kasnije ne razmišljam. Sa Draganom Obradovićem napravio sam porodičan odnos. Uvek imam nekih poziva iz inostranstva, bilo je i iz domaćih klubova, ali sam trenutno vezan za Čukarički. Voleo bih da završimo stadion, napravimo još neki dobar rezultat kao što smo to uradili sa Vladanom Milojevićem, kad smo osvojili Kup Srbije. Priznajem, teško mi je jer uvek moram da pravim novac, ali u isto vreme je i lepo. Imam Dragana Obradovića da me teši kad je teško, ali i da se radujemo svi zajedno kad je lepo.

Spomenuli ste i plaćanje poreza, mnogo se u poslednje vreme priča o tome, kakva je situacija po tom pitanju u Čukaričkom?

- Policija nam je bila u poslednje dve godine tri puta na proverama, po raznim prijavama. Sve smo im dali transparentno, zarez jedan nisu našli da ne valja. Bili su izuzetno korektni. Ljubomorni ljudi nas prijavljuju, a to je smešno. Plaćamo porez u danu. Kad su videli iz SBPOK papire oni su nam čestitali. Malo mi je to sve nestvarno. Izgleda kad se dobro radi, to ne valja, nekome smeta. Ljudi moraju da shvate da se ja bavim prodajom, ne finansijama, zna se ko je zadužen za to.

Da li ste zadovoljni prolećnim delom sezone, trenutno ste četvrti zaostajete bod za Partizanom?

- Čukarički će sigurno igrati Evropu, koji ćemo biti nije realno sada da se priča. Nisam zadovoljan formom, ali jesam rezultatima i glavama igrača, jer su u nekim utakmicama pravili preokrete. Ipak, protiv Crvene zvezde izašli onako da se vide dresovi. Nisam primetio igru koju sam očekivao. Da li su se uplašili ili je u pitanju nešto drugo ne znam. Protiv Vojvodine, prvo poluvreme katastrofalno, dok smo se u drugom nešto malo izdigli. Kad smo već stigli do 2:2, nismo smeli da izgubimo utakmicu. To su taktičke greške igrača. Ipak, protiv Voždovca se videlo da smo u boljoj formi, dobro smo odigrali, nadam se da će tako biti i u nastavku.

Da li su sada ciljevi veći kad ste se približili drugom mestu?

- Nije nam prioritet drugo mesto. Voleo bih neke stvari da se dese, ali moram da budem realan. TSC igra najlepši fudbal trenutno. Upakovani su kao tim i zaslužuju da budu drugi. Ne mogu da lažem, to je iskreno, nadam se da mi sa iskustvom i individualnim kvalitetom možemo nešto više da uradimo. TSC timski odskače, a mi imamo iskustvom, dugo smo na okupu, igramo već godinama Evropu. Što se tiče Partizana, imaju problema, ali kad krenu sa pobedom-dve, teško ih je zaustaviti. Nada postoji. Krajnji rezultat je najbitniji, a u plej-ofu može da odluči i sreća, iskustvo, svašta nešto. Biće teško, ostalo je tu tri-četiri ekipe za Evropu ne računam Crvenu zvezdu koja je već šampion.

Kako se približava kraj sezone tako raste i pritisak na sudije, a sve češće su i pritužbe?

- Svuda se klubovi žale na sudije, naročito sad, pravila se često menjaju, pa je danas penal i nešto što se ranije nikad ne bi sviralo. Ipak, ne verujem da sudije pored VAR tehnologije imaju nameru da bilo koga oštete. Sada se klubovi više žale jer je to već postala navika. Primedba na svaku grešku. I ja sam takav, da se ne lažemo. Ipak, svi znaju da su sudije na Banovom brdu dobrodošle bez obzira da li pobeđujemo ili gubimo. Zakuvalo se sad kako u borbi za Evropu, tako i za opstanak. Svi misle da neko nekoga namešta. To je više u glavama svih nas nego što je zaista tako nešto moguće.

Dva kluba su se žalila na suđenje upravo protiv Čukaričkog?

- Prošle godine smo se i mi žalili, ali s razlogom. Tačno, protiv nas su se sad žalila dva kluba, mogao bih i da im odgovorim, ali neću. Ne želim da polemišem, svi imaju pravo da se žale. Činjenica je da po sudijama posipamo drvlje i kamenje čak i kad nisu krivi. I oni su ljudi, moramo da im pomognemo.

Nedavno su održani izbori u FSS, niste se pojavili u Staroj Pazovi zbog čega?

- Dragan Džajić je velika legenda, bio mi je predsednik u Crvenoj zvezdi, dok sam sa Nemanjom Vidićem delio svlačionicu. Nisam želeo da se oglašavam nijednog trenutka, iz prostog razloga jer sam bio u sportskoj komunikaciji i sa obojicom. Nemanja Vidić je imao svoju viziju, Dragan Džajić takođe. Kada je Vidić odustao, šta je trebalo da uradim da dođem i budem 80. glas u Skupštini FSS – kazao je Matijašević, koji je potom nastavio:

- Iskreno, bio sam u Gornjem Milanovcu na terapiji, a i imali smo kup utakmicu dan kasnije, tako da sam ostao. Bila je naša direktorka Dijana Petrović, istina kao delegat FS Beograda, ali je ona ispred Čukaričkog. I da su bili zajedno Vidić i Džajić do kraja kandidati za predsednika FSS, verovatno se ne bih ni tada pojavio na Skupštini FSS. Kao što sam rekao, jedan mi je bio predsednik, drugi saigrač.

Već se dešavaju neke promene u FSS, Samardžić je pristao da igra za Srbiju i vi ste ga ranije kontaktirali?

- Kad već pričamo o tome, Grkinić i ja samo razgovarali sa Samardžićevim ocem ranije. Imam spisak od 120 imena dece koju smo kontaktirali. Lazetić, Matić, Dika Stojanović, Piksi su uspeli da ga dovedu i na tome im čestitam. Mi smo imali tu nesreću da je bila korona, ali se sećam razgovora sa Samardžićevim ocem. Ljudi su se lomili, ali mi je drago da su sada presekli u korist Srbije. Mi smo počeli, kontaktirali, sadašnje rukovodstvo FSS nastavilo priču i uspešno je završilo. Svaka im čast.

Počinju kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, u Kataru Srbija nije prošla u nokaut fazu, šta očekujete sada?

- Idemo na Prvenstvo Evrope, nemam dilemu. Imamo kvalitetan tim. Šta se desilo u Kataru, ne mogu da ulazim u to. Ne znam. Lako je sada pričati, ali kao i svakom Srbinu teško mi je pao rezultat. Ipak, sad moramo da razmišljamo pozitivno.

Čukarički ima mnoštvo reprezentativaca u mlađim kategorijama, da li ste zadovoljni zbog tog podatka?

- Zasluženo. Još jače ćemo raditi, da imamo i više reprezentativaca. Sa FSS imamo korektan odnos, ne tražimo da se zove neko ko ne zaslužuje – zaključio je Matijašević.

Filip Kljajić, golman i kapiten Novog Pazara napadnut je od strane navijača ovog kluba i pitanje je kako će se sve završiti.

- Puna podrška za Kljajića i njegovu porodicu. Sramota je za klub da dozvoli da im ode najbitniji čovek Rasim Ljajić i kapiten – rekao je Matijašević.

Nedavno je vaš stariji sin Filip, potpisao ugovor za Čukarički, tada je izjavio da će biti bolji od vas, šta ste mu rekli kad je došao kući?

- Rekao sam mu: “sine nemoj da potpisuješ ugovor posle moram da prodam nekog igrača”. Ljudi komentarišu kako ga guram. Što bih to radio? Imam sve u životu da to ne moram. Gurao bih ga u školu da nema talenat za fudbal.

Kaže Filip da će biti bolji od vas?

- Nije teško biti bolji od tate u fudbalu. E, sad u poslu ćemo videti. Svaki roditelj svom detetu želi sve najbolje. Tata je opterećenje i njemu i mlađem bratu, a i treći sin će igrati fudbal. Vaspitavam ih tako, da ako ne budu u fudbalu, uče školu, ali da nemaju talenta ne bi bili ovde – kaže Matijašević.

Nedavno su Žarko Lazetić i Dušan Kerkez kritikovali klubove jer često menjaju trenere, iako su njih dvojica od početka sezone u TCS-u i Čukaričkom.

- Čitao sam izjave Lazetića i Kerkeza. Slažem se u potpunosti sa njima u delu gde su pričali da nije fer da klubovi imaju pravo da promene pet trenera, a da oni ne mogu da rade u više od dva. Tu su u pravu. Ali, ne mogu da se složim da klub trenera mora da trpi pet godina, nekada ne možemo ni šest meseci.

Zašto?

- Od čega da živimo ako nemamo igru i rezultat? Da čekamo i da kažemo, biće! Onda mogu da dovedem trenera iz petlića, platim 500 evra i čekam. Svaka čast njima dvojici kao trenerima, osobama, poštujem ih, oni to znaju. Ali, ako trener u Srbiji nema rezultat onda klubovi ne mogu da ga trpe. TSC-u je lakše, oni imaju sponzore i tu im svaka čast. Prošle godine su u poslednjem kolu ispali za Evropu. Mislim da bih “sekao” glave nekome kod nas, jer nama je to ozbiljan deo budžeta. A, oni su napravili pravi potez - kazao je Matijašević, koji je potom dodao:

- Što se nas tiče, Kerkez mora da pravi rezultate. Najteže je raditi ovde. Čukarički ima gazdu kluba i tih par stotina od saveza, sve ostalo mora da napravi sam prodajom igrača ili Evropom, drugo ne postoji.

Kurir sport