POČINJE MISIJA EURO: Piksijevi orlovi poleću ka Evropskom prvenstvu - SA OVIM SASTAVOM SRBIJA VEČERAS (20.45) RUŠI LITVANIJU

Novi pokušaj! Reprezentacija Srbije pokušaće konačno da se domogne Evropskog prvenstva, na kom je poslednji put učestvovala još kada je Piksi bio kapiten.

Bilo je to 2000. godine, neki igrači iz današnje Stojkovićeve ekipe nisu bili ni rođeni, dok su ostali pohađali obdanište ili osnovnu školu. Baš ti „orlovi“ večeras protiv Litvanije prave prvi korak ka Evropskom prvenstvu. Nadamo se da će biti uspešan. U to veruje i selektor Dragan Stojković.

- Sve teče po planu i programu. Zadovoljan sam, atmosfera je odlična, momci su posvećeni izazovima koji slede. Verujem da će pokazati sve ono što želimo i možemo. Žao mi je što je Luka Jović morao da napusti reprezentaciju zbog zdravstvenih problema - rekao je Stojković i dodao:

- Da, mi želimo da učestvujemo na EP u Nemačkoj. Moramo ići korak po korak. Imali smo tešku grupu u kvalifikacijama za Mundijal, ali smo bili prvi. U Ligi nacija takođe smo bili najbolji u grupi. To sve dokazuje da srpski fudbal ima kvalitet. Imali smo klizanje na Svetskom prvenstvu. Pucali smo, ali smo promašili metu. Ovo je novi izazov i želimo da budemo deo najveće evropske smotre fudbala. Razmišljamo samo kako da pobedimo Litvaniju, a kad to prođe, onda da mislimo na sledećeg protivnika.

foto: AP

Selektor je javnost umeo da iznenadi odlukama vezanim za startnu postavu, tako nešto sprema i za danas.

- Spremamo, spremamo... Zato smo ovde (smeh). Šta god da ja uradim, pisaće: „Piksi šokirao! Piksi iznenadio!“ A ja gledam da uradim posao najbolje što mogu i da od ovih momaka izvučem maksimum. Ne zaboravite, posle Litvanije imamo još jednu utakmicu. Nadam se da ću napraviti dobru strategiju.

Napadač Aleksandar Mitrović dobio je crveni karton u meču Fulama i Mančester junajteda, a engleski mediji pišu da ga čeka drakonska kazna:

- Upućeni smo u sva dešavanja oko toga, mnogo kritika je na njegov račun. Razgovarali smo, verujem da se sve to preuveličava. Za mene je važno da je on maksimalno koncentrisan za igre u reprezentaciji i ulogu u timu. Ne verujem da će ga ono što se dešava i piše previše poremetiti. On je ozbiljan momak, posvećen reprezentaciji više od 100 odsto.

foto: Dado Đilas

I Litvance je interesovalo kako će igrati popularni Mitrogol, s obzirom na moguću kaznu u Engleskoj.

- Mislim da to što je Mitar dobio crveni karton nije dobar znak za vas (smeh). Naravno, nije srećan što je kažnjen. Uveren sam da će on igrati dobro za Srbiju, ubedio me je nebrojeno puta u to. Naša ideja je da igramo lep fudbal i da dajemo golove. Ako to bude dovoljno za pobedu, mi ćemo dobiti meč - jasan je Piksi.

DUŠAN TADIĆ: Šok je za sve nas što 24 godine nismo igrali na EP Kapiten Dušan Tadić upravo je pričao na temu dugog posta: - Poražavajuće za sve nas što 24 godine nismo igrali Evropsko prvenstvo, šokantan podatak. Svi smo zbog toga u neverici. Imamo sada savršenu priliku da ispravimo to. Samo da igramo kao što smo do sada igrali i neće biti problema. Želimo da ostvarimo cilj, i to ćemo i učiniti. Prebrodili smo ono što se desilo na Svetskom prvenstvu, to je iza nas. foto: Starsport/Pedja Milosavljević

Srbija - Litvanija RTS, Arena sport 20.45 Beograd. Stadion: „Rajko Mitić“. Kapacitet: 55.000. Sudija: Lorens Viser (Belgija). Pomoćnici: Rijen Vanizer i Tibodo Nijsen (oba Belgija). Srbija (3-4-1-2): V. Milinković-Savić - Milenković, Gudelj, Pavlović - Živković, S. Milinković-Savić, Lukić, Kostić - Tadić - Vlahović, Mitrović. Selektor: Dragan Stojković. Litvanija (5-4-1): Gertmonas - Barauskas, Šatkus, Slivka, Girdvainis, Mikoliunas - Golubickas, Šimkus, Vorobjovas, Novikovas - Černih. Selektor: Edgaras Jankauskas.

Kurir.rs/ Aleksandar Radonjić