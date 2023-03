VREĐAJU ME, A "PUŠTAM" IH DA NE PLATE ONOLIKI POREZ! Vučić otkrio kolika su dugovanja FK i KK Partizan - velika cifra je u pitanju

Prilikom gostovanja na televiziji Pink, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o dugovanjima koje imaju večiti rivali.

Aleksandar Vučić rekao je da zajedno fudbalski i košarkaški klub Partizan, duguju državi dospelih poreskih obaveza 26 miliona evra. A FK i KK Crvena zvezda, zbog poslednje uplate fudbalskog kluba koja je bila značajna od 7.3 miliona evra, duguju, nešto manje od tri miliona evra.

- Ja sam pogrešno mislio i danas ću da govorim nešto slobodnije. Mislio sam da to ima veze sa sportom, sa tim što ja ne krijem da navijam za Zvezdu. Valjda je normalno da ne krijete to i ne lažete svoj narod. Tajani navija za Juventus, Đorđa Meloni navija za Romu, u istoj su vladi, predsednik i potpredsednik i niko sa tim nema problem. Helmut Kol je navijao za Kajzeslautern, Džon Mejdžor za Čelsi i tako dalje. Ja sam mislio da to ima veze sa sportom zbog nešto većih uspeha Crvene zvezde - rekao je Vučić i potom dodao:

- Onda sam shvatio da to nije to. Onda sam pomislio, možda stvarno tu ima nešto. Kada pogledate, zajedno fudbalski i košarkaški klub Partizan, duguju državi dospelih poreskih obaveza 26 miliona evra. A FK i KK Crvena zvezda, zbog poslednje uplate fudbalskog kluba koja je bila značajna od 7.3 miliona evra, duguju, nešto manje od tri miliona evra. Onda sam p**er zato što navijačima onog kluba, ili delu navijača onog kluba, bar sam tako pomislio, zato što ih "puštamo" da ne plate, a ovi drugi moraju svi da plate. Vojvodina sada ima agilnu upravu i ona je, možda, i najzdraviji klub kod nas, kao i Čukarički i neki drugi privatni klubovi, iako ovo nije privatan klub.

