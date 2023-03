MI SMO SRBI! PONOSNO KAŽEM, SRBI IZ CRNE GORE: Kakve reči Petra Škuletića: Ovaj momak je pokazao koliki je PATRIOTA

Veliki broj sportista iz Srbije i Crne Gore brani boje i jedne i druge zemlje. Bez obzira ne mesto rođenja.

Daleko je veći broj sportista iz Srbije koji igraju za Crnu Goru, ali ima i obrnutih slučajeva. Jedan od njih je i Petar Škuletić (32), nekadašnji napadač Partizana, Vojvodine, austrijskog LASK, moskovske Lokomotive i francuskog Monepeljea.

Petar Škuletić, gostujući u podkastu "Alesto" otkrio je zašto je izabrao da igra za Srbiju, a ne za Crnu Goru i koliko mu je to značilo.

- Mi smo Srbi iz Crne Gore. Ponosno kažem iz Crne Gore! Volim Crnu Goru, rođen sam u Crnoj Gori! Ali, mi smo Srbi! Moji roditelji, moj đed... Srbi smo - rekao je Petar Škuletić, a onda pojasnio izbor reprezentacije:

- Nisam imao dilemu za koju ću reprezentaciju da igram. Iako znam, da sam igrao za reprezentaciju Crne Gore, da bih realno, iako su tamo ekstra igrači, od Jovete (Stevana Jovetića op.a.), Mirka (Mirka Vučinića op.a.)... Damjanovića (Dejan Damjanović op.a.), koji je bio... Sve ono... Top igrači. Ali, realno je da bih imao mnogo više nastupa tamo, nego ovde. Naravno, nisam ja bio lud da to ne znam.

Petar Škuletić rođen je u Danilovgradu. Kao dete došao je u Partizan, prošao sve selekcije crno-belih, ali i reprezentacije Srbije.

- U ovoj konkurenciji ovde da igraš, ali to je ono što sam pričao. Uvek me je teralo nešto više da probam. Voleo sam te izazove. I eto, na kraju sam sve to izgurao. Sve što sam zamislio, sam i ostvario. Nisam mnogo igrao, mislim sedam utakmica, dao jedan gol. To je za mene kao da sam igrao 70. Eto.

Za seniorsku reprezentaciju Srbije Petar Škuletić debitovao 29. marta 2015. u kvalifikacionom meču za Evropsko prvenstvo 2016. protiv Portugalije (1:2) u Lisabonu. Iako je imao ugovor sa TSC iz Bačke Topole početkom marta je zvanično objavio da završava profesionalnu karijeru.

- Rešio sam da stavim tačku na karijeru. Mogao sam po godinama još da igram, ali gledajući kako sam delovao poslednjih godina moje karijere, shvatio sam da je bolje da prestanem. Ponosan sam na sve što sam uradio. Kako sam krenuo, kuda sam išao, zaobilaznim putem do Partizana. Nemam za čim da žalim. Poslednjih godina sam igrao čisto da produžim karijeru. Nisam imao ambiciju - rekao je Škuletić u podkastu "Alesto".

Za Partizan je odigrao 40 utakmica i postigao je 28 golova uz 13 asistencija. U februaru 2015. godine prešao u Lokomotivu iz Moskve za 3,2 miliona evra, kada ga je doveo tadašnji trener ruskog kluba Miodrag Grof Božović.

