PARTIZAN VODE LJUDI KOJI NE PRIPADAJU KLUBU! Surovo iskreni Ivan Golac: Dugovi su ogromni! Gde je novac? ZAŠTO ĆUTE BIVŠI IGRAČI?

Ivan Golac, legendarni bivši fudbaler Partizana, ogorčen je poslednjim dešavanjima na skupštini voljenog kluba.

Crno-beli dres Ivan Golac nosio je deset godina, bio i trener. U Velikoj Britaniji upamćen kao jedan od prvih stranih igrača koji je igrao na Ostrvu i to za Sautempton, ali i kao trener koji je sa Dandi junajtedom osvojio Kup Škotske.

- Čuvam zdravlje i pokušavam da ne pratim mnogo šta se dešava u Partizanu. Generalno dugi niz godina govorim o tome, sam sebi postajem, ne dosadan, već neozbiljan. Sve što smo pričali ranije sada dolazi na naplatu. Partizan je kao i svaki klub na svetu prolazio kroz faze poteškoća, loših perioda, slabih igara... Ali, ovako nešto... Ne znam, ali moralo je da se dogodi - priča za Kurir Ivan Golac i nastavlja:

- Kad akumulirate neznanje, onda dođete u ovakvu sitiacju. Ona je dramatična. Rezultatski Partizan više ne predstavlja ozbiljan tim. Sa kim god da igra više nije favorit, to se pokazalo poslednjih meseci. Najteža stvar u koju možete doći je da vas onaj preko puta ne respektuje. E, to se dešava Partizanu. Nije samo ugrožen plasman u kvalifikacije za Ligu šampiona, već i četvrto mesto. To je skandalozno. Nekada bi podmladak Partizana rešavao ovakve stvari... Koliko su trenera promenili ove sezone? Koliko su ih potrošili?

Ivan Golac smatra da će Partizan teško pronaći rešenje iz gliba u kojem se našao.

- Ne možete u životu da lažete, obmanjujete i govorite neistine, a da vas to kad tad ne stigne. Partizan je u ovoj situaciji više do decenije. Sada je samo kulminiralo. Ono što upropastite za jednu godinu, ne možete da popravite za deceniju. Zamislite tek deset godina devastiranja... Dočekaćemo 22. vek... Jasno je meni odavno. Tamo gde kvalitet nije primaran i na prvom mestu, tamo gde znanje, umeće i mudrost ne dominiraju, tamo onada dolazi propast.

Milorad Vučelić, predsednik FK Partizan, u petak je podneo ostavku, ali je skupština to odbila.

- Očekivao sam da će tako biti, jer je 1. april. Dan za šale. Ko sedi u skupštini Partizana? Ljudi koji ništa nisu uradili. Oni su tu iz zadatka, da ponište te ostavke. Da vam kažem nešto, klub vode ljudi koji mu ne pripadaju, jer ne znaju da ga vode.

Ono što posebno brine navijače jeste poreski dug od 17 miliona evra, bez obzira što država godinama unazad pomaže Partizanu novcem da dobije licencu UEFA. Tako je bilo i u petak.

- Morate imati ljude od znanja u klubu. Domaćine, koji imaju pripadnost klubu i koji znaju posao. Politika transfera nema blage veze sa mozgom. Mi sebe obmanjujemo i lažemo stalno, tu je ključ svega. Ozbiljnija analiza bi dovela do pitanja gde je novac od transfera naših igrača... Setite se prodaje Milenkovića, Pavlovića, Sadika, malog Stevanovića... Imali smo mi u Partizanu i "slučaj Andrija Živković", gde je klub morao da plati igraču, umesto da zaradi na njegovoj prodaji. Gde je odgovornost? Gde je logika?

Ivan Golac jedan je od retkih bivših igrača koji govori za medije. Ogromna većina uglavnom ćuti.

- Kazaću vam nešto. Ne vide mnogi. Tu je problem. Neki ne žele da vide, neki neće da vide. Svega ima po malo. Poenta priče je u neiskrenosti. Da se ne zamere nekome. Svako od nas ima misiju na zemlji, Bog ti to da na rođenju. Moja misija su sloboda i pravda. Ima tu još jedna stvar. Lažno ili fejk prijateljstvo, koje se gradi na obmanjivačkim temeljima. nema tu ništa iskreno. To vam je ono, da se ne zamerim nekome, iako vidim da idemo u propast. Zato sam ja čudan i nepodoban, jer govorim istinu. A, istinu pričam, kako bih bio čist prema sebi. Zato se mnogi ne oglašavaju. Zato ćute. Ne vidim smisao života tih ljudi. Pazite, kad ste neiskreni, onda malo vredite - zaključio je Ivan Golac.

Katastrofa Na utakmicu dođe 50 ljudi Ivan Golac otkriva da ne pamti kad je otišao na utakmicu u Humskoj. Ponekad pogleda meč preko TV. - Ne gledam utakmice Partizana. Kad vidite stadion JNA, tamo nema 50 ljudi... Ne bude čoveku dobro. Niko ne dolazi. Kakva je smisao postojanja kluba - zapitao se Golac.

