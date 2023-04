ŽESTOKA KAZNA ZA MITROVIĆA JE PRIMER OSTALIMA: Nenad Milijaš otkriva zašto su Englezi bili surovi prema NAPADAČU FULAMA

Aleksandar Mitrović žestoko je kažnjen od strane komisije Fudbalskog saveza Engleske.

Napadač Fulama dobio je osam mečeva suspenzije zbog toga što je uhvatio za ruku i uneo se lice sudiji Krisu Kavanu na utakmici FA kupa protiv Mančester junajteda. Plus, moraće da plati i novčanu kaznu u visini od 75.000 funti, nešto više od 85.000 evra.

Nenad Milijaš igrao je od 2009. do 2012. u Premijer ligi. Nosio je dres Vulverhemptona.

- Englezi imaju određenu kulturu ponašanja. I ne odstupaju od toga, kada su u pitanju fudbaleri. Oštro kažnjavaju sve što izađe iz tih pravila. Po meni, osam utakmica kazne je mnogo. Previše - rekao je Nenad Milijaš (39) za Kurir i nastavio:

- Mislim da je to primer drugima. Šta sme, a šta ne sme. Žao mi je što je Mitrović dobio toliko utakmica, posebno što igra dobro. Ali, Englezi ne praštaju, u bilo kojoj ovakvoj situaciji. Kazne su nenormalne i velike, ali to su njihovi standardi. Očekivao sam da će biti više od tri, možda pet, ali ne osam.

Engleski mediji podgrevaju atmosferu linča, smatraju da kazna nije primerena. Pa, prenose informacije da u FS Engleske nisu zadovoljni odlukom i da će se žaliti i tražiti veću kaznu.

- Kao što rekoh ranije, traže žrtvu, kako bi izrekli veliku kaznu, da se takve stvari više ne dešavaju. Poruka je da to jednostavno ne sme da se radi. Mitar je naš momak, lično imam empatiju prema njemu, kao i naš narod, pa se svi saosećamo sa njim. Mnogo je, to je moje mišljenje. Velika je kazna, to je mesec ipo, ili dva neigranja. To je dug period.

Nenad Milijaš smatra da Aleksandar Mitrović posle svega mora da namesti glavu, iako će mu biti mnogo teško.

- Ne znam kako će sve ovo da utiče na njega. Verujem da će na treninzima pokušati da ostane u formi. Ali, treninzi su jedno, takmičarske utakmice nešto sasvim drugo. To je period u sezoni kad njegov klub lomi sezonu. Ne zaboravimo, žele da igraju Evropu. Mitar je potreban ekipi. Nadam se da će sve to nekako da prebrodi.

Nenad Milijaš takođe se u Engleskoj suočio sa surovošću tamošnjih fudbalskih pravila. Srbin je 27. decembra 2011. dobio direktan crveni karton posle starta nad Mikelom Artetom iz Arsenala.

- Sećam se toga. Dobio sam direktan crveni, iako je bio start na loptu. Međutim, sudija je video otvoreno stopalo. Mnogo se pričalo o tome u Engleskoj, posebno u TV emisijama. Start nije bio ni za žuti, svi su govorili, i bivši asovi, i moj trener Mik Mekarti. Klub se žalio na odluku, ali sam umesto dve, dobio tri utakmice kazne. I to je bila jasna poruka.

Nenad Milijaš setio se i kazne koju je dobio Luis Suarez za ujed našeg Baneta Ivanovića za ruku, na meču Liverpula i Čelsija 2013. godine.

- Luis Suarez je dobio deset utakmica kazne, pošto je ugrizao Ivanovića. I to je bilo za primer. Posle toga nije bilo ujeda na utakmicama u Engleskoj - našalio se Nenad Milijaš, član stručnog štaba Crvene zvezde.

