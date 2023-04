LOZNICA SE OPROSTILA OD SVOG MARIJA: Održan komemorativni skup povodom prerane smrti Božića

Povodom prerane smrti Marija Božića (1983 – 2023), nekadašnjeg fudbalera Loznice i više domaćih i inostranih klubova, danas je održan komemorativni skup u sali Skupštine grada ispunjenoj porodicom, njegovim nekadašnjim saigračima i prijateljima. Biranim rečima, sa mnogo emocija, govoreno je o Božiću koji je karijeru počeo i završio u FK Loznica.

1 / 6 Foto: T. Ilić

Predsednik FK Loznica Željko Marković podsetio je da je Božić prošao mlađe selekcije kluba, u dva navrata nastupao za seniorski tim, odigrao 55 utakmica, postigao tri gola i bio izabran u tim sezone 2015/16.

- Došao je u klub kada je bilo najteže i kada je sigurno imao boljih ponuda, ali je zbog ljubavi prema klubu i gradu želeo da pomogne zanemarujući svoj privatni posao i obaveze, zato što je to klubu i bilo potrebno. Bio je uzoran sportista, uvek je davao primer kao profesionalac kojeg treba poštovati na terenu i van njega. Po završetku karijere bio je član UO našeg kluba, zalagao se za prosperitet omladinske škole i sporta u Loznici uopšte. Zbog bolesti se povukao sa funkcije, ali je ostao uz klub i uvek pomagao koliko je mogao kao i sve humanitarne organizacije u gradu – kazao je on i dodao da će Božić ostati zapamćen kao ‘’ljudska veličina, sjajan otac i prijatelj’’.

Marković je Božićevom ocu predao uramljeni dres sa brojem sedam koji je njegov sin nosio u Loznici. Milorad Matić, načelnik gradske uprave, nekadašnji Božićev saigrač u mlađim kategorijama, rekao je da su sanjali fudbalske snove, a za razliku od mnogih on je fudbalsku karijeru i živeo.

- U svakom klubu si ostavljao srce na terenu, davao maksimum i sticao prijatelje. Odnosio si podjednako i prema predsedniku, direktoru kluba kao i prema čistačici i ekonomu, što predstavlja dokaz kućnog vaspitanja jer veličinu čoveka pokazuje odnos prema tzv. malom čoveku. Bio si faktor okupljanja što se nažalost i danas vidi, okupio si bivše trenere i saigrače, sve koji su te voleli i poštovali. Jedna od neostvarenih želja bila je da zaigraš u Crvenoj zvezdi čiji si navijač bio od malih nogu. Bio si blizu, ali si tu želju ostvario preko sina Balše koji već pruža odlične partije u Zvezdinim mlađim kategorijama – kazao je Matić.

Od Marija se u ime porodice, prijatelja i kolega oprostio i Branko Lazarević, njegov prijatelj i bivši saigrač.

- Borbenost, timski duh, upornost, karakter, poštenje, znanje, sve su to vrline koje je negovao do kraja života i van terena pa zato ne čudi ovoliki broj ljudi koji se oprašta od njega. Pisao mi je i da je spreman na sve, ali samo da izgura još malo sa decom, da se bori zbog njih. Gledaćeš ih Mario sa drugog mesta prepoznaćemo te svi u njima i čuvati od zaborava. Pamtićemo te po dobroti, poštenju i volji za životom – rekao je on.

Kratak film sa fotografijama i snimcima iz Božićeve karijere prikazan je na komemoraciji, a prisutni su fudbaleru dugim aplauzom uputili poslednji pozdrav.

Mario Božić rođen je 25. maja 1983. u Tuzli, profesionalnu fudbalsku karijeru započeo je u Loznici, a igrao je i u brojnim klubovima u Srbiji i inostranstvu.

Nosio je dres klubačkog Radničkog, Milicionara iz Beograda, Videotona, Ujpešta, Slovana iz Bratislave, izraelskog Ašdoda, Borca iz Čačka, kineskog Šangaj Šenhua, azerbejdžanskog Simurka, igrao za grčki Panačaiki i Voždovac, a 2016. karijeru je završio u dresu Loznice.

Dva puta je oblačio i dres reprezentacije Bosne i Hercegovine. Inače, bio je i član uprave FK Loznica zadužen za mlađe kategorije.

Sahranjen je danas, na lozničkom gradskom groblju.

T.I. / Kurir sport