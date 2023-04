VOJVODINA GOSTUJE U BAČKOJ TOPOLI Batak: TSC u finišu sezone igra najbolji i najlepši fudbal

Trener fudbalera Vojvodine Radoslav Batak rekao je da očekuje tešku utakmicu, ali i da veruje u svoj tim u superligaškom derbiju protiv TSC-a.

"Ova utakmica će biti pravi vojvođanski derbi. Idemo u goste ekipi koja u finišu sezone igra najbolji i najlepši fudbal. Imaćemo lep ambijent, imaćemo i podršku naših navijača, koji posle poslednje pobede imaju razloga za optimizam. Naša ekipa je spremna, željno iščekujemo tu utakmicu da pokažemo šta znamo i koliko možemo", rekao je Batak, prenosi klub.

foto: Starsport

Fudbaleri Vojvodine gostuju sutra ekipi TSC-a, u utakmici 29. kola Super lige Srbije.

"TSC je doveo nekoliko pojačanja i takmičarski su još jači nego prethodne sezone. Međutim, mi idemo kao i do sada, od meča do meča, da nastavimo niz i rekao sam igračima pre ovog meča da još nismo ništa uradili, da nismo vezali dve pobede. Moramo da nastavimo da rastemo od utakmice do utakmice", rekao je Batak.

Nakon povrede, u tim se vraća Uroš Vitas, dok su van stroja i dalje Marko Bjeković i Uroš Kabić.

"Vitas je odradio prvi trening, negde oko 90 odsto intenziteta i to je dobra vest, jer je on jako bitan igrač za našu odbranu. Bjeković još uvek nije uspeo da se oporavi, kao ni Kabić koji sigurno neće još nedelju dana biti sa ekipom. Svi ostali su spremni", naveo je Batak.

Utakmica TSC - Vojvodina na programu je sutra od 17.00.

(Kurir sport)