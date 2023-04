KRV JE ŠIKLJALA NA SVE STRANE, SKORO MU JE ODGRIZAO PRST: Neverovatne scene dolaze iz Hrvatske! Trener skoro osakaćen! (VIDEO)

Tuča, udarci, vređanja, psovke i na kraju ugrizi. Ne nije reč o nekoj uličnoj tuči, ili MMA meču, već o jednoj fudbalskoj utakmici u Hrvatskoj.

U komšiluku neverovatne scene na utakmici niže lige, tačnije u okršaju četvrtoligaša u Hrvatskoj između ekipa Čepin i Graničara iz Županje. Najgore je prošao trener Čepina Josip Milardović, koji je završio u bolnici.

Utakmica je prema izveštajima medija iz Hrvatske završena pobedom od 1:0 u korist Graničara. Posle pozdrava između dve ekipe, došlo je do incidenta kada su se sukobili treneri Josip Milardović i član stručnog štaba gostiju Ivan Prnjak. Slične scene gledali smo prethodnog vikenda i kod nas, u Sremu.

Posle nagurivanja, došlo je do incidenta gde je Prnjak napao Milardovića u maniru Luisa Suareza, kada je ugrizao našeg Baneta Ivanovića. Trener Čepina je ostao bez jagodice prsta i morao je u bolnicu na ušivanje.

- To je nešto nezapamćeno. Kao i nakon svake utakmice, čestitao sam kulturno i sportski treneru Graničara. Njegov pomoćnik ili fizio, šta je već, počeo je da me vređa, posle čega sam reagovao. Došlo je do koškanja, a onda me je taj lik ugrizao! Odgrizao mi je komad palca! Otišao sam u Hitnu - rekao je Milardović za portal 24sata i nastavio:

- Čitav život sam u fudbalu, svašta sam prošao i video. Ugristi nekoga, to je stvarno van pameti. Fali mi jagodica, dobar komad nokta, srećom na snimci je vidljivo da kost nije stradala.

Fizioterapeut Ivan Prnjak se nije oglašavao, ali je izjavu dao trener Graničara Dražen Ilić.

- Nepotrebne scene. Kolega Milardović je na kraju malo preterao s reakcijom. Posle velike karijere sada je već i iskusan trener i nije mu bila potrebno sve to.

