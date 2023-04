NAREĐENO IM JE DA TO URADE! Legendarni fudbaler otkrio šta je rečeno igračima ARKANOVOG KLUBA: Posle toga ništa nije bilo isto!

Legendarni srpski fudbaler, Vladimir Jugović, dvostruki osvajač Lige šampiona, govorio je o pojedinim trenucima svoje bogate karijere.

Jugović je bio važan deo tima Crvene zvezde koji se 1991. godine popeo na krov Evrope, a "ušati" pehar je podigao i kao fudbaler Juventusa 1996. godine.

Karijeru je počeo na "Marakani", a 1992. godine je pošao u inostranstvo. Najpre je igrao za Samprodiju, zatim za Juventus i Lacio.

Potom je usleio odlazak u Španiju na leto 1998. godine i transfer u Atletiko Madrid, ali i teška povreda zarađena na utakmici prvog kola Kupa UEFA protiv Obilića, koji je neposredno pre tog meča osvojio titulu prvaka Jugoslavije.

U intervjuu za hrvatski "Indeks" Jugović se još jednom prisetio te utakmice.

"Uništili su mi skočni zglob. Morao sam da igram i povređen, a kad na takvom nivou igraš nedovoljno spreman i u bolovima, onda se veže povreda na povredu. Ode mišić, pa ode zadnja loža, pa ode koleno... Nekad ne treba biti predobar. Čovek se često žrtvuje za ekipu i napravi puno stvari na svoju štetu umesto da nekad gleda samog sebe", rekao je proslavljeni fudbaler i dodao:

"Ali, nema veze, šta je bilo, bilo je. Događa se. Taj igrač Obilića koji me je povredio kasnije je rekao u jednom društvu, u kojem su bili neki moji prijatelji, da je to napravio namerno jer su dobili zadatak da Žuninja (Paulistu) i mene izbace iz igre".

foto: Profimedia/Printscreen Youtube

Dodatno je Jugović objasnio šta se dogodilo.

"Čovek je uleteo u mene na trideset metara od našeg gola, u situaciji koja ni po čemu nije bila opasna za njih. Jasno je bilo da je to napravio namerno. Na kraju krajeva, to su reči dečka koji je mene povredio".

U dresu Atletika odigrao je samo 17 utakmica, a potom se vratio u Italiju i potpisao ugovor sa milanskim Interom.

"Ma da, ali to već više nisam bio pravi ja. Nakon te povrede u Atletiku šest meseci nisam igrao. Dve trećine zadnje lože bile su mi pokidane. U Interu sam igrao neke utakmice na kojima nisam mogao ni da se zatrčim. To je sad već ona druga, tamnija strana medalje u karijeri sportaša. Zbog tih povreda nisam igrao obe utakmice u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2000. protiv Hrvatske. Postoji jedna izreka: 'Ništa nema lepše da doživiš od toga da ti sin bude bolji od tebe, a ništa ružnije od toga da te neko tvoj povredi'. I to namjerno. Ali, sve je to život, ojačaš".

"U jednom trenutku u Interu smo bili povređeni i ja i Ronaldo i Bađo i Vijeri. Inter je tada imao čudo od ekipe, ali su nas povrede stvarno dotukle. Lipiju takođe nije bilo lako jer je dolazio iz Juventusa, a u to doba navijači nisu tek tako prelazili preko takvih stvari", zaključio je Vladimir Jugović.

Kurir sport