ŠTA GOLMAN MILANA RADI NA SREDINI TERENA TOKOM UTAKMICE?! Svi gledaju i neveruju! Manjan ukrao šou VIDEO

Fudbaleri Milana razočarali su svoje navijače pošto su odigrali samo 0:0 protiv Empolija u petak.

Milanezi su propustili sijaset šansi, čime su umanjili šanse da se učvrste na trećem mestu koje vodi u Ligu šampiona. Na drugoj strani, golman Milana Majk Manjan nije imao puno posla.

Ali zbog nečega što je uradio tokom utakmice na sredini terena, postao je glavna tema na internetu.

Navijači Milana snimili su Francuza kako radi vežbe, počeo je da se isteže i da pravi kolut nazad.

Mike Maignan vs Empoli. 🎥 acmilanmatches/Ig pic.twitter.com/wqPvfSLMnN — Universo AC Milan (@UniversoACMilan) April 8, 2023

Iako deluje neobično, treba reći da je to način na koji se golmani zagrevaju kako bi mišići bili spremni u slučaju da moraju hitno da intervenišu. No nije obično da se to radi tako daleko od gola.

