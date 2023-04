POTPUNI ŠOK U SVETU SPORTA - UVODI SE BELI KARTON: Žuti i crveni dobijaju "društvo", ovo su svi detalji

Portugal je jedina zemlja na svetu gde fudbalske sudije mogu da pokažu igračima beli karton za fer-plej, a tu edukativnu meru namerava da progura u profesionalni fudbal na međunarodnom nivou.

Nacionalni plan za etiku u sportu (PNED), državna organizacija koja deluje u sklopu Portugalskog instituta za sport i mlade, uvela je 2014. godine beli karton u takmičenjima mlađih uzrasta.

"Vidim uspešnu budućnost belog kartona", kaže Hose Lima, koordinator PNED-a.

"To je revolucionarni karton iz pedagoškog ugla gledanja. Ističe ono najbolje u sportu", dodaje u razgovoru za Hinu.

Sudija, osim žutog i crvenog kartona za prekršaj ili nesportsko ponašanje, može igračima da pokaže beli karton za pozitivno i poželjno ponašanje tokom utakmice.

Beli kartoni dosad su pokazani 3.600 puta u Portugalu u utakmicama mlađih uzrasta u fudbalu, profesionalnom ženskom fudbalu, futsalu, plivanju, tenisu, košarci, rukometu, atletici i drugim sportovima. Trenutno 78 tamošnjih organizacija i saveza u 20 sportova koristi bele kartone.

PNED, međutim, vodi kampanju kako bi tu ideju usvojila krovna svetska fudbalska federacija Fifa. Pravila Fifa još uvek ne dopuštaju korišćenje belog kartona pa Portugalski fudbalski savez nije autorizovao njegovo korišćenje u prvoj i drugoj portugalskoj ligi.

"Sudije u prvoj i drugoj ligi ne nose bele kartone na utakmicama", kaže Tonel, bivši golman lisabonskog Sportinga i zagrebačkog Dinama.

"Sudije ponekad koriste takve kartone u utakmicama male dece, u takmičenjima igrača do 11 i 12 godina. To je ovde obrazovni alat", dodaje on.

Ali u 2023. godini dobio je novu dimenziju kada je prvi put pokazan na velikoj fudbalskoj utakmici.

Tokom ženskog derbija između Benfike i Sportinga, odigranog u januaru, navijaču na tribini je pozlilo.

Lekarski timovi dva lisabonska velikana ostavili su po strani svoje istorijsko rivalstvo i udružili snage kako bi pomogli navijaču. Primer sportskog ponašanja nagradila je sutkinja Katarina Kampos pokazavši beli karton dvema ekipama i taj se gest brzo proširio internetom.

Niko nije imun na beli karton. Može se pokazati igračima, trenerima, pojedinačno i kolektivno ili čak javnosti. U februaru je medicinska sestra na utakmici malog dvoranskog fudbala dobila karton nakon što je ušla na teren kako bi pomogla povređenom igraču.

Beli karton se može pokazati i onima koji dobiju crveni karton, kao što se nedavno dogodilo u utakmici treće lige, kada je igrač kog je sudija isključio priznao da je odluka bila ispravna.

Zbog tog stava mu je dodeljen još jedan karton, ali ovaj put beli. Ovakvi se slučajevi svakodnevno pojavljuju u portugalskim regionalnim i nacionalnim medijima, što je i bio cilj projekta.

U Kataloniji, na severoistoku Španije, koristi se zeleni karton za fer-plej ali samo u fudbalu i samo unutar te autonomne pokrajine.

"Evropska rukometna federacija (EHF) namerava da uvede beli karton. Iz Sjedinjenih Država su nam takođe zatražili dodatne informacije", kaže Lima iz PNED-a.

Kurir sport