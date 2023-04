DA PROSLAVIMO USKRS, A ONDA JURIŠ NA TITULU: Zvezdin Rus Prucev poziva navijače na spektakl protiv TSC sledeće subote (VIDEO)

Talentovani fudbaler Crvene zvezde Jegor Prucev poželeo je svim navijačima crveno-belih srećne uskršnje praznike.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Mladi Rus pozvao je navijače da u subotu na utakmici protiv TSC budu na stadionu “Rajko Mitić”, kako bi zajedničkim snagama osvojili 34. titulu domaćeg prvenstva.

- Pred nama je kratak odmor koji će svima prijati. Praznično raspoloženje je već prisutno i to me veoma raduje. Uskrs je izuzetno bitan za mene i moju porodicu, kao i sve ljude koji su pravoslavne veroispovesti. Dobro raspoloženje očekujem da posle praznika prenesemo i na teren i iskoristimo prvu priliku da osvojimo nacionalno prvenstvo, a to je utakmica protiv TSC - istakao je Jegor Prucev.

Pred crveno-belima je početak plej-ofa i duel protiv TSC, a Jegor Prucev je uveren da Crvena zvezda može da iskoristi već prvu priliku i u subotu osvoji Superligu Srbije.

- Čestitam zvezdašima predstojeći Uskrs, želim im da uživaju sa svojim porodicama, ali i da se već u subotu vidimo u velikom broju na stadionu “Rajko Mitić”. Njihova podrška će nam biti od velikog značaja, celu sezonu su bili naš dvanaesti igrač. TSC je ozbiljna ekipa, koja je u samom vrhu tabele i bori se za Evropu. Svesni smo značaja te utakmice, možemo da osvojimo šestu uzastopnu titulu i obradujemo armiju navijača već na startu plej-ofa, verujem da će biti uz nas - zaključio je Jegor Prucev.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Ruski fudbaler se odlično snašao u Crvenoj zvezdi, posebno ovog proleća, kada je uspeo da se izbori za mesto u startnoj postavi na šest utakmica. Sjajne partije Jegora Pruceva nisu prošle nezapaženo, pa je skautiran od strane Bazela. Švajcarci nude 2.000.000 evra za transfer, Crvena zvezda traži milion više.

Kurir sport