ŽESTOKO, NEMA ŠTA! BRUTALNA prozivka na račun Dončića - proslavljeni NBA AS reči nije birao, a Luka će sada POBESNETI!

Košarkaši Dalasa definitvno su odigrali sezonu za zaborav, a za takav neuspeh proslavljenog kluba, Redži Miler smatra da je Luka Dončić najodgovorniji.

foto: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Nakon regularnog dela sezone, Dalas se našao na 11. poziciji na tabeli sa skorom od 38 pobeda i 44 poraza, što je svakako poražavajuće.

Miler ističe da je Dalas mnogo brže igrao kada je Dončić bio van terena.

- Dalas mora više da trči, a mislim da su to radili dok je Dončić bio van terena, a Kajri Irving dirigovao. Mnogo su bolji kada igraju brže. Tako Džejson Kid želi da ih trenira. Želi da ih pusti da igraju brže, ali kada je Luka tu, oni jednostavno to ne mogu. Ako bi bio u bolje fizički spreman, to bi ubrzalo Dalas i stavio znatno veći pritisak na protivnike - kaže Miler.

Kurir sport