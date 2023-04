VIKTORIJA OBJASNILA ZAŠTO JE NASMEJANA POSLE SMRTI SVOG OCA SINIŠE MIHAJLOVIĆA: Živim i živeću svaki sekund svog života...

Pre tačno četiri meseca, 16. decembra prošle godine, napustio nas je velikan srpskog i evropskog fudbala Siniša Mihajlović.

Tim povodom na društvenim mrežama se oglasila Sinišina ćerka Viktorija.

Siniša Mihajlović je izgubio bitku sa leukemijom, a Viktorija je otkila kako se nosi sa tim gubitkom.

"Kad me pitate kako to radim, kako se smejem sa prijateljima, izlazim na večere, igram, pevam, kako ponovo živim... odgovaram da sam ja tatina ćerka. To da plačem, da ne reagujem i ne živim nije ono što me je učio. Živim i živeću svaki sekund svog života da bih ga učinila ponosnim. Danas sam devojka kakvom me je otac vaspitavao, znam da je ponosan na mene, osećam to. Gledaće me sa osmehom, proveravaće da li jedem redovno, jer mi je uvek govorio: ‘Jedi, previše se tanka, izgledaš ispijeno", napisala je Viktorija i pokazala tetovažu na kojoj u srcu piše "tata".

