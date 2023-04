POZNATO KADA IGRAJU ČUKARIČKI I PARTIZAN: Ovo je novi termin meča posle haosa na Banovom brdu! CRNO-BELE čeka i KAZNA

Konačno smo dobili odgovor na pitanje: Koji je novi termin meča Čukarički - Partizan.

Kako Žurnal saznaje, dva kluba će se na Banovom brdu najverovatnije sastati u četvrtak, a naknadno će biti poznato i vreme odigravanja meča.

Sada preostaje da to ozvaniči i direktor Super lige Aleksandar Pivić, a on bi to trebalo da uradi u utorak prvi radni dan posle praznika.

Na sajtu Žurnala se dodaje "da nema dileme da će Partizan biti kažnjen za prekid meča, a Disciplinska komisija trebalo bi da zaseda u sredu, najkasnije u četvrtak".

Kurir sport