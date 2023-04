DUŠAN KERKEZ PRED NASTAVAK MEČA SA PARTIZANOM: Specifična situacija, moramo da se prilagodimo, mislimo samo na teren

Čukarički i Partizan će u četvrtak od 17,15 časova nastaviti meč 30. kola Preliminarne faze Super lige.

Pravila nalažu da susret bude nastavljen od 22. minuta, sa istim protokolom, odnosno istim startnim postavama, kao i službenim licima iz duela prekinutog 11. aprila. Biće ovo specifična situacija za sve na Banovom brdu, pa i za stručni štab kojeg predvodi Dušan Kerkez.

- Iskreno, ovo je nešto novo i za mene kao trenera. Ali, pre svega želim da kažem da mi je izuzetno drago što ćemo igrati utakmicu protiv Partizana – kazao je na početku razgovora dan uoči nastavka prekinutog meča sa crno-belima Kerkez, a potom je dodao:

- Desilo se to što se desilo, sada je i priprema derbi meča malo drugačija. Ovoga puta, najbitnija je psiha. Ali, na nama je da se spremamo kao i za prethodni duel. Imali smo dva dana slobodno za Uskršnje praznike, momci su se osvežili. Biće meč protiv Partizana težak, baš kao i onaj koji nam predstoji sa istim rivalom u prvom kolu plej-ofa. Uostalom, svaka utakmica do kraja šampionata je vrlo zahtevna, nije to ništa novo u ovoj fazi takmičenja. Kad počne utakmica, sve će biti zaboravljeno. Utakmica Čukaričkog i Partizana je doduše već počela... - I to je vrlo specifičan detalj. Igraćemo manje, posle 21. minuta rezultat je 0:0, ali tako je, kako je. Spremamo se kao i za svaku drugu utakmicu.

Ponovio je Kerkez sve što je već pričao o Partizanu u kratkim crtama.

- Sve što sam već rekao o kvalitetima Partizana i veličini tog kluba uoči prethodnog meča koji je prekinut, važi i sada. Znamo ko nam je rival, znamo kakve pojedince imaju, sa ogromnim individualnim kvalitetom. Poštujemo ih, isto tako imamo dovoljno samopouzdanja i vere u svoje kvalitete. Oni nisu zaboravili da igraju fudbal, igraćemo prsa u prsa, pa neka bolji pobedi.

Činjenica je da će isti igrači nastaviti prekinuti meč, da će na klupi biti isti rezervni igrači...

- Neće biti iznenađenja – našalio se Kerkez, koji je potom u ozbiljnijem tonu nastavio:

- Spremamo se za neke nijanse, nema tu neke posebne priče. Kad bi se igrala nova utakmica, verovatno bi i izbor startnih postava oba trenera bio nešto drugačiji. - Da se menja protokol, verovatno bi bilo tako. Ali, situacija je drugačija, moramo da se prilagodimo i mi i Partizan. Žao mi je i što će meč biti igran bez prisustva publike. Ovo je meč koji nam određuje hoćemo li u plej-of ući sa treće ili sa četvrte pozicije. Potrudićemo se da odigramo na najboljem mogućem nivou, a posle meča u četvrtak uveče znaćemo da li ćemo prvi naredni protiv crno-belih igrati kod kuće ili u gostima.

I pored svega lošeg što se dešavalo prilikom prekida meča, Kerkez je istakao da među akterima dva tima nije bilo nikakvih problema.

- Sve je bilo u sportskom duhu što se tiče dešavanja na terenu, posebno u odnosu između igrača, stručnih štabova. Nije naše da komentarišemo dešavanja na tribinama, već da se koncentrišemo na fudbal. Ponavljam, na nama je da odigramo najbolje moguće i da se nadamo pozitivnom rezultatu. Partizan se neće sigurno tek tako predati u borbi za drugo mesto, očekuje nas još mnogo zanimljivih utakmica do kraja prvenstva. To daje draž ovoj sezoni, a iskreno se nadam da će ovako zanimljivo biti i narednih godina. Ne kalkulišemo, nemamo ni prostora za to. Protiv svakog tima ćemo ići na pobedi. Da li će naša dobra igra biti dovoljna za to, videćemo. Verujem u svoj tim, verujem u ove momke, ako zaslužimo, pobedićemo.

Oba trenera imaju pravo da izvrše izmene već na startu nastavka meča 30. kola započetog još 11. aprila.

- To su taktičke stvari. Ne verujem da će baš na početku menjatibilo ko, iako i protivnički trener ima izuzetan izbor igrača. Da li će to činiti odmah, na poluvremenu ili kasnije, videćemo već. Isto je i sa odlukama našeg stručnog štaba.

U plej-ofu četiri najbolje plasirana tima igraće međusobno već u prva tri kola. Tada bi mnogo toga moglo da bude rešeno.

- Moglo bi, ali i ne mora da bude tako. Direktor Matijašević je istakao da nema logike da najbolje plasirani igraju odmah međusobno u prva tri kola, apsolutno se slažem sa njim. Ali, i tome moramo da se prilagodimo. Ima vremena da se i taj sistem takmičenja promeni, ove sezone je ovako kako je. Znamo šta nam je cilj i za to se spremamo. Moramo protiv svakog rivala da budemo dobri da bismo ostvarili ono što želimo – lakonski je zaključio Kerkez.

