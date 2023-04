"DOSTIGLI SMO NIVO FUDBALSKE AKADEMIJE, UPORNOST I RAD SU JEDINI RECEPT ZA USPEH" Biševac ponosan na veliki uspeh kampa

Brojne fudbalske zvezde biće gosti ovosezonskog fudbalskog kampa Milana Biševca, nekadašnjeg srpskog reprezentativca.

Tačno godinu dana kasnije, na istom mestu, ali u još jačem sastavu, počinje nova sezona letnjeg Soccer bet Foot Elite kampa.

Činjenica da više od mesec dana na Zlatiboru 2022. godine nije bilo dovoljno da se omogući rad sa svim zainteresovanim polaznicima, te da je tokom decembra u Budvi organizovan dodatni termin, najbolje govori o ostvarenim rezultatima 'orkestra' pod dirigentskom palicom nekadašnjeg štopera Crvene zvezde, Pari Sen Žermena, Liona i Lacija, Milana Biševca.

Ako je minimalna sumnja i postojala, sada je otklonjena. Srbija ima jedinstven internacionalni fudbalski kamp, nastao u režiji ljudi koji veruju u budućnost najvažnije sporedne stvari u životu na našim prostorima.

- Kao tvorac ideje moram da priznam da mi je od samog starta bilo jasno koji put vodi do uspeha. Samo iskrenim odnosom, vrednim i upornim radom, kao i maksimalnom posvećenošću možete 'zaraditi' poverenje svojih saradnika i mladih, talentovanih ljudi koji su željni dokazivanja spremni da uče od vas. Uprkos velikoj veri i sigurnosti u projekat, prve godine na Zlatiboru napravljeni su neočekivano kvalitetni rezultati. Svi raspoloživi kapaciteti bili su maksimalno ispunjeni, a što je najbitnije, deca su zadovoljna i srećna odlazila u svoje domove. Na svakih pet dečaka ili devojčica ide jedan trener i to nas razlikuje u odnosu na ostale kampove. U više navrata sam isticiao da kompletan program više podseća na rad neke male, ali organizacijski izuzetno potkovane fudbalske akademije. Zbog velikog interesovanja nismo propustili ni zimski period. Uspeli smo da se izborimo za jednu sedmicu u Budvi i povratna reakcija u decembru ponovo je bila fantastična.

Osmesi najmlađih polaznika, zadovoljstvo, ali i želja za novim dolaskom na treninge, najbolji su dokaz kvalitetnog rada Foot Elite kampa, koji je od ove godine jači za nazivnog sponzora.

- Zahavalan sam ljudima iz Soccer bet-a koji su prepoznali naš trud i ideju. Kroz razgovore smo došli do zaključka da ćemo zajedno biti jači, a ja sam siguran da će učešće tako ozbiljne kompanije značajno doprineti razvoju same organizacije i maksimiziranju svih onih segmenata koji će pozitivno uticati na učesnike. Raduje me kada se osvrnem na dosadašnje rezultate. Određeni broj momaka dobio je priliku da se okuša na probama u daleko ozbiljnijim klubovima nego što su ikada ranije imali priliku. Dečak koji se po kvalitetu izdvajao od ostalih išao je sa mnom Pariz.Prirodno smo talentovana nacija i ne sumnjam da će skauti iz brojnih evropskih klubova, koji će ujedno pratiti naš rad na Zlatiboru, imati priliku da uoče ono što im nedostaje u njihovim redovima.

Stručni kadar je predvođen dugogodišnjim saradnikom srpskog proslavljenog reprezentativca, Sašom Gvozidećem. Mladi strateg je oformio kvalitetan trenerski staf, a polaznike očekuje druženje sa mnotšvom poznatih fudbalera koji će biti specijalni gosti na Zlatiboru. Među njima se izdvajaju imena Nemanje Matića, Stefana Mitrovića, Aleksandra Mitrovića, Danijela Milićevića, Dejana Damjanovića...

- Deci mnogo znači kada se nađu na terenu zajedno sa najboljim pojedincima iz naše zemlje i regiona. Drago mi je, a prvenstveno sam jako zahvalan svojim bivšim kolegama i prijateljima, što uvek pronađu vreme i pokažu želju da pomognemo 'nekim novim klincima' da pronađu svoj put do uspeha. Postoje nagoveštaji da ćemo se u narednom periodu preseliti na kratko u Ujedinjene Arapske Emirate, jer smo na pragu saradnje sa jednom tamošnjom akademijom. Smatram da bi to bio veliki iskorak u priči koja je tek počela - zaključio je Milan Biševac.

