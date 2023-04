ĐOKOVIĆ I KIRJOS - UBITAČNA KOMBINACIJA! Radmilo Armenulić poručuje: Nole i Nik su slični karakteri, imao bi šta da ga nauči

Novak Đoković i Nik Kirjos - ubitačna kombinacija.

Najbolji teniser na svetu Novak Đoković priznao je na Srpska openu, da bi kao trener voleo da trenira Nika Kirjosa. Kazao je Nole da bi Nik sa njim kao trenerom uzeo nekoliko grendslemova, ali da bi za savete i treninge morao dobro da odreši kesu.

- Mislim da bi to bila prava stvar, dobra kombinacija. Nole i Kirjos su sličnog temperamenta. Verujem da bi se dobro složili i da bi stvarno Kirjos mogao do nekog grendslema, kako kaže Novak. Oni su postali mnogo dobri prijatelji posle Vimbldona - rekao je za Kurir Radmilo Armenulić, priznati teniski stručnjak.

Nije propustio nekadašnji selektor Dejvis kup reprezentacije naše zemlje da se osvrne na učinak Novaka Đokovića na Srpska openu u Banjaluci.

- Ne vidim Gorana Ivaniševića u Banjaluci i to me čudi. Ne znam zašto je to tako. On bi kao trener trebalo da bude uz Novaka, jer je to važno za Noleta. Koliko vidim, tamo je samo Marko, Novakov brat. Ovaj mali Francuz (Luk Van Aš op.a.)dobro je namučio Đokovića, ima dobre kretnje i odlične udarce. Ako ovako nastavi brzo će među 20 na svetu.

Radmilo Armenulić smatra da Novak Đoković sa 35 godina mora drugačije da se sprema za mečeve i da je tu važna uloga trenera.

- Vidimo da Novak nije u formi. Igra slabo, došao je u veteranske godine. Koncentracija nije ista sada i recimo pre deset godina. Mora da ulaže veći napor da dođe do lopte, da dođe do položaja za udarac... Tu je važna pomoć i savet trenera. Ako ovako bude igrao protiv Stefanosa Cicipasa ili Danila Medvedeva, neće biti dobro. Moraće da porazmisli.

Nije okolišao cenjeni i iskusni stručnjak. Smatra da Novaku u ovim godinama mnogo znači trener.

- Ivaniševiću je ovo prvi pravi angažman, nema on veliko iskustvo. Za Novaka bi bilo najbolje da vrati Marjana Vajdu. Oni su bili kao porodica, to bi bila prava stvar. I dalje ne znam zašto su prekinuli saradnju. Vajda ima ogromno iskustvo i znanje, poznaje prilike u tenisu, igrače... Ivanišević će biti trener, ali mora da prođe vreme.

Ranije je Radmilo Armenulić predlagao Novaku da za trenera izabere Ivana Lendla. O tome je Kurir pisao prošle godine u ovo vreme.

- Jeste, to bi bila izvrsna stvar. Lendl je bio ozbiljan igrač, ali i trener. Radio je sa Endijem Marijem, postizao rezultate. Mislim da bi svojim iskustvom mnogo pomogao Novaku. Prošao je sve ovo kroz šta prolazi Novak i mogao bi da pomogne. Kad budem video Novaka predložiću mu da angažuje Lendla - objasnio je Armenulić.

Kurir sport/A. Radonić