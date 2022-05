IVANIŠEVIĆ JE NEISKUSAN, NOVAKU NEDOSTAJE VAJDA: Sa Marjanom je Đoković postizao bolje rezultate i bio PSIHIČKI STABILNIJI!

Pitali smo Armenulića kako mu izgleda Đoković danas u odnosu na početak godine.

- Novak je počeo sezonu sa porazima. Setite se Monte Karla, pa Srbija opena gde je izgubio finale, pa sad Madrida... Ali polako se vraća u formu, vraća mu se psihička stablinost. Očekujem da će Rim odigrati bolje i da će dostići formu za Rolan Garos. Tamo će biti jedan od favorita, uz Nadala, Alkaraza i Medvedeva. Mada može da se desi i neko iznenađenje u vidu Rubljova ili Ože-Alijasima.

foto: Aleksandar Jovanović, AP Steve Christo

Đoković je imao prilično dugu pauzu uzrokovanu time što je bio nevakcinisan, zbog čega je proteran iz Australije, dok u SAD nije mogao da igra.

- Izgleda nešto bolje nego ranije, mada mislim da je za ovu godinu najmanje fizički pripremljen u odnosu na pre godinu, ili dve dana. Pravio je suviše pauze, a to nije dobro. Išao je u Bosnu, gledao piramide... Nije mu to bilo potrebno. Mečevi su prava priprema i nadam se da se polako vraća u formu.

foto: Nikola Anđić, Profimedia

Novaku sada predstoji masters u Rimu, gde mora ući u polufinale da bi zadržao prvo mesto na ATP listi. Ukoliko to ne uspe, neće biti prvi nosilac na Rolan Garosu.

- Novak je prvi igrač sveta. Ako ne osvoji neki turnir, ili ne uđe u finale, to je neuspeh. Ako ne bude prvi nosilac na Rolan Garosu to će biti veliki maler. Zašto? Pa, zato jer bi ga već u trećem kolu čekali ozbiljniji protivnici. Psihički je stabilan, ali po mom mišljenju fizički nespreman. Treba da radi na kondiciji, da bi ostao "broj 1". Mora da ima snage za treći set, ili u Parizu za peti. Ima on ekipu koja se brine o tome, verujem da će ga spremiti.

Odlazak Marjana Vajde iz stručnog štaba Novaka Đokovića posle 15 godina itekako se oseća. Barem na to ukazuju rezultati.

- Mislim da mu Vajda nedostaje! Sa njim je Novak postizao bolje rezultate, bio psihički stabilniji. Ivanišević je nov trener, nema iskustva, Može on da udeli savet, ali Vajda je bio konkretniji, ubedljiviji, prisniji... Nekako je s Noletom imao porodičan odnos, a to je Đokoviću mnogo značilo, jer je emotivan - poentira Radmilo Armenulić.