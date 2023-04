TO ĆU DA PITAM UPRAVU KLUBA! Duljaj otvoreno o svojoj budućnosti na klupi Parnog valjka - ovako je reagovao nakon nove BRUKE!

Fudbaleri Čukaričkog ponovo su pobedili Partizan na Banovom brdu, ove večeri u prvom kolu plej-of faze Superlige Srbije.

Nakon utakmice, utiske je sumirao trener Partizana, Igor Duljaj, koji se na konferenciji za medije pojavio veoma razočaran i utučen.

Logično, prvo pitanje za Duljaja bilo je vezano oko njegove budućnosti na klupi Partizana.

- Najpre da čestitam kolegi na pobedi! Veoma teško mogu da odgovorim na to pitanje, što se tiče moje odgovornosti nakon ove utakmice, to ću da pitam rukovodstvo. Voleo bih da sam ja problem, to bi rešilo mnoge stvari. Partizan i dalje postoji, bilo je u prošlosti dosta problema, ja ću uvek biti uz Partizan, bilo da sam na klupi ili na tribinama - rekao je Duljaj nakon meča!

Pobedonosni gol za Čukarički na današnjem meču postigao je Marko Docić, kada je sa skoro 40 metara savladao Nemanju Stevanovića.

- Greške se dešavaju, ne želim da prebacujem krivicu na nekog drugog! Ono što imam da poručim fudbalerima, to ću im reći u svlačionici!

Upitan je Duljaj ko je od igrača spreman za predstojeći "večiti derbi".

- Filipović je ranije napustio teren, imamo neke igrače koji imaju kartone, uskoro ćemo znati ko je spreman za večiti derbi.

