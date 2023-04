AKO MUŠKARAC VOLI ŽENU VIŠE NEGO HLADNO PIVO ZA VREME FINALA LŠ: Legendarni srpski trener briljirao je izjavama! Pamte se i danas

Sigurno je bilo i boljih trenera, ali teško da je iko u svetu fudbala ostao upamćen po više briljantnih izjava nego Vujadin Boškov.

Legendarni fudbaler Vojvodine i Sampdorije, kao i trener mnogih ekipa i selektor Jugoslavije u dva navrata, ostavio je iza sebe reči koje se prepričavaju.

Evo nekih.

"Bolje jednom progutati 0:6, nego šest mečeva izgubiti minimalnim rezultatom."

“Ako muškarac voli ženu, više nego hladno pivo za vreme finala Lige šampiona, to možda jeste prava ljubav, ali to nije pravi muškarac.”

„Treneri su kao mini-suknje: jedne godine su u modi, druge ih vrate nazad u ormar“.

"Ličili smo na turiste na terenu. Jedino je dobro što nismo morali da platimo kartu da uđemo na stadion."

"Moja dijeta je utakmica, svake nedelje na "Marasiju" (stadion Sampdorije u Đenovi) izgubim tri kilograma."

"Penal je kada ga sudija svira."

"Gulit (tada fudbaler Milana) sa frizurom i trkom liči na jelena koji je iz šume izašao na fudbalski teren."

"Da biste postigli gol, možda bi bilo dobro da šutirate ka njemu."

"Ne znači ništa ni da imate 15 igrača na terenu, ako se svi nabiju na svoju polovinu."

"Igrač koji ima oba oka, može da kontroliše loptu sa dva svoja i dva koja ima protivnički fudbaler."

"Trebalo je da ubacim mog psa umesto Perdoma (igrača iz Sampdorije). Ne, ne kažem da je moj pas bolji igrač od njega, ali sigurno da on jedino može da igra u parku sa mojim psom."

"Šta će biti na ovom meču? Sigurno je da ćemo pobediti, izgubiti ili možda igrati nerešeno."

"Veliki igrač pred sobom vidi autoput, ostali samo šumsku stazu."

"U fudbalu postoji zakon, igrači pobeđuju, samo treneri gube."

"Treneri su kao operski pevači, ima ih dobrih, ali samo nekoliko može da nastupa u Skali."

"Trener u isto vreme mora da bude učitelj, prijatelj i policajac."

"Sa Nemcima kao Nemac, sa Crnogorcima kao Crnogorac."

"2:0 je opasan rezultat? Nije, 2:0 je 2:0, kada se tako završi, pobedio si..."

"Ko će osvojiti titulu? To je lako, ko bude imao najviše bodova."

"Ukoliko želiš da otkriješ svoje slabosti, prigovaraj sudiji."

"Moja velika želja je da primim gol manje od protivnika."

"Izađite na teren i raspršite se na sve strane..."

"Ko je bolji trener od mene? Svi koji su ispred na tabeli..."

Vujadin Boškov je rođen 16. maja 1931. u Begeču kod Novog Sada, umro je 27. aprila 2014. u Novom Sadu.

Otkrio ga je i među crveno-bele doveo legendarni trener Bane Sekulić, a za prvi tim Vojvodine debitovao je sa samo 15 godina.

Dres novosadskih crveno-belih nosio punih 14 godina (1946–1960) i za to vreme odigrao 512 utakmica. Igrao je u veznom redu i bio član generacije koja je 1951. po prvi put u istoriji kluba došla do finala Kupa maršala Tita, a 1957. postala vicešampion Jugoslavije i došla do finala Srednjoevropskog kupa. Po odlasku iz Vojvodine, godinu dana proveo je u italijanskoj Sampdoriji, a potom još dve sezone u švajcarskom Jang bojsu, gde je istovremeno obavljao i dužnost trenera i gde je završio igračku karijeru.

Kurir sport