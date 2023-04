KO JE "NAPALJEN" UŠAO U DERBI, A KO MORA MNOGO BOLJE?! Partizan na skeneru Kurira: Duljaj pokušao da iznenadi, evo kako je prošao

Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde odigrali su 170. večiti derbi bez golova, ali sa dobrim situacijama pred gola oba tima.

Trener crno-belih, Igor Duljaj, rekao je nakon što je okončana utakmica da ga bole neiskorišćene šanse i da njegovi igrači imaju teret u glavi zbog svega što se dešava u timu i oko njega.

A, ovako je Kurir ocenio učinak fudbalera Partizana u najvećoj utakmici srpskog fudbala:

PARTIZAN (4-1-4-1)

Nemanja Stevanović 6

Odradio je zadatak, sačuvao je mrežu netaknutu. Imao je nekoliko dobrih intervencija, a crveno-beli su mu mlakim putevima na početku meča nabildovali samopouzdanje.

Aleksandar Filipović 6

Koncentrisan na defanzivne zadatke. Ispunio je ono što se od njega očekivalo, mada mu je Mitrović pred kraj utakmice pobegao, što je mogao biti problem da je Bukari pogodio mrežu, umesto stative.

Svetozar Marković 6,5

Siguran, snažan u duelu. Nije štedeo Pešića, kad god su bili "jedan na jedan". Bio je ovo derbi koji je odigrao znatno kvalitetnije od prethodnih utakmica.

Igor Vujačić 7

Možda i najbolji u timu Partizana. Postojan i siguran tokom svih 99 minuta. Ispunio primarni zadatak, neutralisao Pešića. Glavom šutirao u prvom minutu pored gola,kada je mogao da se proslavi.

Slobodan Urošević 6

Za razliku od prošlog derbija više koncentrisan na Viga, mada je imao nekoliko oštrih udaraca na gol Borjana.

Andres Kolorado 5

Mora da mnogo bolje,mnogo ako želi i sledeće sezone da nosi dres Partizana. Evidentno je da mu nedostaje svežine, ali na ovakvim utakmicama pokazuješ sebi da li si za Evropu ili povratak u Kolumbiju.

Fuseni Dijabate 6

Raspoložen i motivisan u derbiju,međutim bez koncentracije u završnici. Sa desetak metara promašio zicer, poneo se kao amater. Umeo je dobro da zavrti nekoliko puta defanzivce Zvezde, ali i sebe, što je pokazatelj da se igrao fudbala.

Danilo Pantić 6,5

Korektna partija Partizanovog univerzalca. Momak velikog talenta koji nikako da pređe tu liniju i pokaže da je igrač za velike utakmice i velika dela. Trčao je više od ostalih, zapušavao rupe saigrača u veznom redu.

Nemanja Jović 5,5

Veliki promet, mala zarada. Mogao je da se proslavi na ovom derbiju, međutim uvek je u završnici gubio dah, tako da je odbrana Zvezde lako sa njim izlazila na kraj.

Kvinsi Menig 6

Motivisan i narodski rečeno "napaljen" ušao u derbi. Prošao kao brzi voz pored Viga i Mijailovića, ali se Dijabate osramotio na njegovu odličnu asistenciju.

Rikardo 5

Van šesnaesterca bezopasan, unutar kaznenog prostora odlično markiran od strane Zvezdinog defanzivnog tandema. Šut glavom u 10.minutu u Borjana bilo je sve što je uradio na derbiju. Mršav učinak za prov strelca Partizana.

Bibars Natho 6

Od 60.minuta, umesto Meniga. Prvi kontakt s loptom, velika šansa, ali mu brani Borjan. Vidi se da je njegovo vreme prošlo, da biologija čini svoje, iako ima potencijala da odigra vrhunski 30 minuta.

Janko Jevremović /

Od 90.minuta umesto Nemanje Jovića

Igor Duljaj

Hteo je da iznenadi protivnika sa Menigom kao "lažnom devetom". U početku je to dalo rezultata, ali posle kako su igrači izgubili svežinu, sve se svelo na stihijske napade. Uspeo je da natera ekipu da reaguje posle serije loših rezultata i to je veliki plus za njega. Ostaje mu pet kola da dokaže da je trener za Partizan.

Kurir sport/Aleksandar Radonić