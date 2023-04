PONOS SRBIJE, VOŽDOVAC JE PRVI U EVROPI: Evo zbog čega su Zmajevi broj 1! Fudbalska industrija ceni Srbe

Veliko priznanje za srpski fudbal, posebno za klub Voždovac.

foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Prema istraživanju portala Transfermarkt, Voždovac ima najmlađi tim u Evropi! Prosek godina igračkog kadra FK Voždovac je 20,9. To samo pokazuje opredeljenost rukovodstva Voždovca i forsiranje talentovanih, perspektivnih i mladih fudbalera. Igranje u Superligi, za mlade igrače je od velikog značaja, ne samo radi sticanja iskustva, već i sazrevanja.

Najstariji fudbaleri Voždovca u aktuelnoj sezoni jesu golman Miloš Krunić (26), desni bek Marko Mijailović (25) i defanzivac Filip Damjanović (23). Nekoliko momaka ima 17, 18 i 19 godina. Od poznatijih igrača iz prave plejade talentovanih treba izdvojiti reprezentativca Miloša Pantovića (20), Marka Ivezića (21), Dragana Stoisavljevića (19), Nikolu Zečevića (18), Borisava Burmaza (22), Damjana Daničića (23)...

foto: Printskrin

Voždovac je bolje plasiran od norveškog Nordsjelanda, austrijskog Red bul Salcburga, holandskog Volendama, belgijskog Genka... Iza Zmajeva ostali su plasirani i takvi giganti kao što su holandski Fejenord, AZ Alkmar i Groningen, švajcarski Bazel, belgijski Briž... Nije mala stvar biti prvi u Evropi i to u fudbalskoj industriji koja godišnje obrće na stotine milijardi evra.

Kurir je kontaktirao FK Voždovac, a sagovornik na ovu kompleksnu temu bio je sportski direktor Bojan Leontijević.

- Startegija FK Voždovac definisana pre nekoliko godina jeste da šansu dajemo mladim igračima. Planski smo podmaldili tim, posebno u drugom delu ove sezone. Kontrolnim tačkama merimo da li smo na pravom putu, a shodno tome pravimo korekcije. Preuzeli smo rizik da ova polusezona bude sa još mlađim timom, kako bismo investirali za narednu godinu. Sve u cilju da mladi igrači steknu iskustvo - priča Bojan Leontijević i nastavlja:

foto: www.fkvozdovac.rs

- Sve radimo planski i nas nije iznenadio podatak Transfermarkta, znali smo. Raduje nas sve to. U smislu da to što smo mladi, ne treba samo po sebi da nam bude kvalitet, već i da na terenu budemo agresivni, motivisani, energični i brzi, sa mnogo dinamike u igri. Na krilima mladosti očekujemo da naši igrači imaju izraženu ambiciju, da ulažu u sebe, da se unaprešuju i idu dalje.

Ukupna vrednost sadašnjeg tima Voždovca, tačnije 30 licenciranih fudbalera iznosi 9.400.000 evra.

- Vrednost tima je stavka koju želimo značajno da povećamo. Za mladu ekipu relativno uspešno igramo takmičarski fudbal, konkurentni smo mnogim timovima. Sa najjačima ulazimo u neizvesne utakmice. Ono što je takođe značajno pomenuti, pored mladog igračkog kadra, jeste mlad stručni štab koji imamo. Najmlađi u Superligi. Imamo edukovane, stručne i obrazovane ljude za trenere. I oni, kao i igrači mnogo rade na sebi. Simbioza mladosti, obrazovanja i energije je neophodna da razvijamo mlade igrače.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Voždovac veliku pažnju poklanja igračima koji iz omladinskog fudbala prelaze u seniorski. Fazu koja je najbolnija, jer se u njoj izgubi ogroman broj fudbalskih bisera.

- Stabilnost, snaga, tačnije opredeljnost kluba jeste da mladom igraču damo priliku. Drugi klubovi rade po principu daćemo mu šansu, pa da vidimo, da li je on to što želimo, ili ne. Ne, to mi u Voždovcu ne radimo! Opredelimo se za nekog, vidimo da ima perpsektivu i onda odaberemo način kada ćemo ga promovisati, kada će dobiti prostor, da bi pomalo dobijao iskustvo.

Ukazuje Bojan Leontijević na ozbiljan problem srpskog fudbala, posebno za igrače koji napune 18 godina. Tada prestaju sa igranjem u omaldinskoj ligi i ulaze u vakuum jer je teško da izbore poziciju u seniorskom fudbalu.

- Nemamo lige mladih timova, što je normalna pojava u Evropi. U našoj ligi je mnogo straha od ispadanja, loš je ambijent u globalu i zato se mladim igračima ne daje prostor. Voždovac funkcioniše drugačije. Važno je na koji način mladi igrač debituje, kako gradi iskustvo i samopouzdanje za igranje u prvom timu. Za tako nešto potrebno je razumevanje struke, rukovodilaca kluba i celokupnog ambijenta koji se gradi vremenom. Kada izgubimo nije tragedija, kada pobedimo nema euforije. Analiza, trening i tako svaki dan. Da budemo bolji nego dan ranije.

foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Bazu mladih igrača Voždovac pronalazi u onima koji su odbačeni od najboljih klubova u Srbiji, ali i sopstvenoj školi. Najočitiji primer je nekadašnji vunderkind Crvene zvezde Miloš Pantović koji nije dobio šansu u prvom timu giganta sa Marakane. Otišao je u Voždovac i ove zime zaslužio poziv selektora Srbije Dragana Stojkovića Piksija za utakmicu protiv Amerike.

- Jedan model je da uzimamo igrače koji su prošli dobre akademije, poput Crvene zvezde, Partizana i Vojvodine. Gro igrača koje danas imamo u prvom timu je odatle. Plus omladinska škola Voždovca. Trudićemo se da poboljšamo broj elitnih igrača u narednom periodu. Zadatak je da našu školu podignemo na viši nivo, da je razvijemo još bolje. Da se pohvalim, naši omladinci su treći, kadeti treba da uđu u Superligu... Kvalitetnim radom imamo dobar spoj prvog i omladinskog tima. Treniramo zajedno i igramo u istom sistemu, u svim selekcijama. To je model za uspeh.

Što se tiče načina na koji Voždovac bira fudbalere, on je potpuno originalan.

- Želimo da se učinimo izazovnim za igrače da požele da karijeru nastave kod nas. Da iz tog načina izaberu Voždovac. Ne ubeđujemo, ne obećavamo, nama je važno da nas igrač vidi kao sredinu gde će dobiti šansu, napredovati i formirati se - zaključio je Bojan Leontijević.

Najvredniji fudbaleri Voždovca Miloš Pantović levo krilo 20 godina 1.500.000 evra Marko Ivezić defanzivni vezni 21 godina 1.000.000 evra Borisav Burmaz napadač 22 godine 700.000 evra Miloš Krunić golman 26 godina 700.000 evra Filip Damjanović štoper 24 godine 600.000 evra

Kurir sport/Aleksandar Radonić