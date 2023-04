ŽELJKO OBRADOVIĆ UPUTIO SNAŽNU PORUKU GROBARIMA: Ovo moli navijače pred meč u Beogradu

Trener Partizana Željko Obradović uputio je iz Madrida poruku navijačima ovog kluba pred treći meč serije koji se u utorak igra u Beogradu.

- Šta bih ja voleo? Da već od ovog trenutka naši navijači koji će ispuniti Arenu da je to deo sporta, da se to desilo. Praktično, to treba da se završi. Mi smo u Madridu naišli na fenomenalno gostoprimstvo i tako treba da uzvratimo. Nijedan član Reala ne treba da se oseća neprijatno. Da se iz Beograda pošalje lepa slika. Ponavljaću ovo do utakmice sa Realom. Treba pre i posle da pričamo samo o košarci - poručio je Obradović.

Prvu meč loptu Partizan će imati u utorak, kada je u Areni na programu treća utakmica, a ako je ne iskoriste, drugu šansu će imati u četvrtak u četvrtoj utakmici.

Kurir sport