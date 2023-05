EVROLIGA I LIGA ŠAMPIONA, DVA SVETA: Titulu u košarci donosi 40 miliona evra, a u fudbalu nisi siguran ni sa 800, tvrdi Terzić

Fudbal i košarka su dva najpopularnija sporta u Evropi. Međutim, novac koji se okreće u elitnim takmičenjima u ta dva sporta nije za poređenje.

foto: Zorana Jevtić

Generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić pokušao je da objasni poslovni i finansijski aspekt u Evroligi i Ligi šampiona.

- Evo, jedne paralele. Ljudi to moraju da shvate. Mi smo košarkaška zemlja. Ali, to je potpuno drugi sport koji ne može da se poredi sa fudbalom. Sa budžetom od 35 ili 40 miliona evra, vi ste šampioni Evrope u košarci! Ne verujem da ijedan klub u Evroligi ima toliki novac. Naši klubovi imaju između 12 i 15 miliona evra, da ne pogrešim. Prosto, Zvezda i Partizan su na 50 odsto od najvećeg budžeta Evrolige - jasan je Zvezdan Terzić.

foto: @starsport

Nastavio je generalni direktor Crvene zvezde, koji odlično poznaje ekonomske i poslovne prilike u sportu da dalje analizira za Kurir.

- To vam je kao da u fudbalu na budžet od 800 miliona evra koji imaju Siti, PSŽ, Real, Barselona ili Bajern, Zvezda u fudbalu ima 400 miliona evra. Da imamo taj novac bili bismo konkurentni u Ligi šampiona. A, mi smo na 40 ili 50 miliona evra budžeta. Prosto, moramo da se ponašamo u skladu sa našim prihodima - tvrdi Terzić i dodaje:

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Ne možemo da trošimo više od onoga koliko zarađujemo. Iako sam vodio veoma riskantnu politiku sve vreme iza nas, jer sam se vodio logikom, da ne možeš dobiti na lutriji ako ne kupiš loz. Prvo moraš da dovedeš igrače i napraviš tim, da bi zaradio pare. A, to nije biznis logika. Normalno je da prvo nađeš pare, pa kreneš u neki projekat.Bio sam svestan da Zvezda nikada neće napraviti tim i rezultat da sam čekao pare. Ulazio sam stalno u rizik i on se u Zvezdi pokazao kao jedina i prava biznis logika. Da to nisam uradio, nikada Crvene zvezda ne bi bila ono što danas jeste.

Kurir sport/A. Radonić