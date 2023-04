NAMA JE SVAKA UTAKMICA PRITISAK! Duljaj pred meč sa TSC-om govorio o prošlom večitom derbiju - jedna stvar ga raduje!

Fudbaleri Partizana gostuju u ponedeljak ekipi TSC-a u Bačkoj Topoli, u utakmici 33. kola Superlige Srbije.

Trener fudbalera Partizana Igor Duljaj rekao je danas da svaka utakmica donosi određeni "pritisak", i dodao da su za bolji plasman potrebne pobede.

"Nama je svaka utakmica pritisak. Ostalo je još pet kola, tako da posle ovih pet kola možemo da podvučemo crtu. Igramo protiv ekipe (TSC) koja igra odličan fudbal, imaju odličnog trenera koji je uspeo da sprovede svoje ideje. Igraju napadački fudbal, dosta kvalitetnih igrača u ekipi, Đakovac, Jovanović, Ratković, Vukić, Ilić, odličan tim koji se odlično uklopio, tako da su zasluženo na drugom mestu", rekao je Duljaj na konferenciji za novinare.

Duljaj je dodao da ga interesuje samo kako će sutra izgledati njegova ekipa.

"Verovatno će i oni imati neki pritisak da ostanu na toj poziciji, međutim najvažnije je kako ćemo mi izgledati na sutrašnjoj utakmici", istakao je on.

Osvrnuo se trener Partizana i na igru crno-belih u drugom poluvremenu protiv Crvene zvezde (0:0).

"Raduje me odnos igrača, raduje me što su želeli da tu utakmicu dobiju", dodao je on.

Posle pobede Vojvodine nad Voždovcem (2:0), Partizan se nalazi na petoj poziciji, a Duljaj ističe da zna šta je potrebno da bi se ekipa popela na tabeli.

"To su samo pobede. Borimo se i nema predaje, idemo do kraja", ocenio je on.

Duljaj je rekao da ga raduje "energija" sa 170. "večitog" derbija, i dodao da igrači na treningu rade odličan posao.

"Samo kada bi bar 80 odsto uspeli da sprovedu i na utakmici, mislim da bi tabela izgledala sasvim drugačije", rekao je on.

Duljaj je komentarisao i zabranu prisustva navijača crno-belih u naredna tri meča.

"Utakmice se igraju zbog navijača. Voleo bih da ih bude što više, kada uslovi budu to dozvolili. Neka peva ko šta hoće, ali bez njih mi ne možemo nikako", istakao je on.

On je dodao i da prati rezultate košarkaškog kluba, koji u četvrtfinalnoj seriji Evrolige vodi sa 2:0 protiv Reala iz Madrida.

"Drago mi je zbog košarkaša, zato što smo mi jedna porodica. Čvrsto verujem da će isto tako biti što se tiče fudbalskog kluba Partizan, jer samo zajedno možemo da dođemo do onoga što nam je potrebno, a to je da se sačuva tradicija koja dugo traje", zaključio je Duljaj.

TSC je na drugom mestu sa 65 bodova, koliko ima i trećeplasirani Čukarički, dok je Partizan peti sa 58 bodova.

