I KAMEN BI ZAPLAKAO! Mihin zet poslao MOĆNU PORUKU: To je i Sinišina pobeda! Dao mi je snagu...

Alesandro Voljako, partner Virdžinije Mihajlović i zet Siniše Mihajlovića, dao je značajan doprinos uspehu Đenove, koja se posle godinu dana vratila u seriju A.

Đenova je kod kuće slavila sa 2:1 i posle remija Barija stekla nedostižnu prednost na drugoj poziciji u Seriji B. Na taj način su se pridružili Frozinoneu, koji će takođe naredne sezone igrati u Seriji A.

Voljako nije krio oduševljenje zbog uspeha, a to je posvetio Siniši Mihajloviću.

- To je pobeda Đenove, to je pobeda grupe koja je uložila srce i dušu u postizanje ovog izuzetnog uspeha, to je pobeda ljudi koji rade iza kulisa, ljudi koji vole Đenovu, to je pobeda štaba koji je prihvatio težak trenutak i naterao nas da se vratimo fudbalu i da verujemo u sebe, to je pobeda naših navijača. Tokom sezone smo dobili vaše poverenje, kod kuće i u gostima nikada nas niste ostavljali na miru. Osećamo odgovornost i pravu poziciju da sa ponosom i snagom predstavljamo ovo slavno društvo. To je moja pobeda, radio sam, plakao, patio da ostvarim ovu pobedu, najvažniju u mom životu, onu za koju sam potrošio ceo svoj život. Zajedno sa svojom porodicom, žrtvujem se sa ljubavlju i strašću. Pobeda moje žene i cerke je gorivo u mom životu, to je pobeda koju posvećujem onima koji više nisu ovde, i koji bi bili ovde danas da slave pored mene. To je pobeda Siniše koji me je naučio hrabrosti, naučio me da se borim, dao mi snagu, a da me ni na sekundu ne ostavi samog. Sada je vreme za slavlje u ovom sportu nije ništa lako. Teren je progovorio, Đenova je u Seriji A! - napisao je Voljako na svom Instagram profilu.

Kurir sport