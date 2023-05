LALATOVIĆ GRMI NA SUDIJE: Oni ovo ne rade meni, već čoveku koji je bacio MILIONE kroz prozor!

Mladost GAT odigrala je nerešeno 1:1 na gostovanju Radniku u Surdulici u utakmici 35. kola Superlige Srbije.

Trener Novosađana Nenad Lalatović bio je nezadovoljan suđenjem na ovom meču.

Temperamentni stručnjak imao je poruku za FSS i sudije.

"Normalno da su intenzivnije, ne bih komentarisao suđenje, ali kad sudija ne daje ništa, nijedan faul, moraju biti intenzivniji. Ekipa Radnika igra dobro, čestitam im, apsolutno sa tim što su se makli sa dna i gde su sada, ne zaslužuju da ispadnu, ali i mi ne zaslužujemo. Ovo je najgore suđenje na račun GAT-a otkako sam došao. FSS i gospodin Filipović moraju da shvate da vi ovo ne radite Nenadu Lalatoviću, već Slepčeviću koji daje svoje pare. Koji je uložio 2 miliona evra, on je bacio kroz prozor. Mene baš briga, njega izbacujete iz lige. Ovo suđenje ne mogu da komentarišem, da svira faul samo kad mora, to me boli. Ekipa Radnika sve sjajno, najrealniji rezultat, želim im sreće i da ostanu u ligi kao i mi, ko će ispasti ne znam, ali želim da ostanemo u ligi", rekao je Lalatović.

Kurir sport