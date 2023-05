PORAZ NIJE SVE: Željko Obradović saopštio još loših vesti po Partizan

Košarkaši Partizana doživeli su šokantan poraz u prvoj utakmici četvrtfinala plej-ofa ABA lige od SC Derbija u Beogradu.

Crno-beli sada moraju da pobede u četvrtak u Podgorici, kako bi ostali u seriji.

"Da, 0:1 je za njih, čestitam SC Derbiju, u najavi sam rekao da uvek pripremaju dobru utakmicu protiv nas, bar ovo što smo igrali. Ušli smo ležerno i zahvaljući tome smo izgubili, neverovatan je podatak da u zadnjih pet minuta je bilo 11:4 za njih, kad se lomila utakmica i sa iskustvom koje imamo, to je nemoguće. Primali smo sve, ali eto, dogodilo se. Vode 1:0, čeka nas tamo utakmica, na nama je da vratimo seriju u Beograd. Imali su 15 skokova više. Nema drugog objašnjenja osim ogromne želje, ja treba da odem i pitam da li oni individualno znaju neke igrače, to je suština. Da li smo mi pripremili utakmicu, da smo vodili računa, da smo dali podatke, da u situaciji kad nemaš bonus, da gledaš igrača koji šutira trojku ili da gledaš igrača koji ide na skok. Tako da, to je evidentno... Napravićemo analizu, pa ćemo videti", rekao je trener crno-belih Željko Obradović posle meča.

A put Podgorice, tim Željka Obradovića možda će biti dodatno oslabljen. Pored povređenog Alekse Avramovića, pod znakom pitanja su Alen Smailagić i Tristan Vukčević.

Po završetku utakmice u "Pioniru", Obradović je pričao o kadrovskim problemima, odsustvu Tristana Vukčevića i Alena Smailagića.

"Smailagić je došao pred utakmicu i rekao da ga boli koleno. Jutros je na treningu imao male bolove, ali ga je pred utakmicu mnogo zabolelo i praktično je bilo nemoguće da igra."

U timu nije bilo ni Tristana Vukčevića.

"Tristan Vukčević je u Americi. Gde? Nemam pojma. Dobio je dozvolu kluba da ode. To je jedino što ja znam", zaključio je Željko Obradović.

