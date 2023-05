GRBOVIĆ UDARIO NA ABA LIGU I POTKAČIO PARTIZAN! Direktor Arene OŠTAR: Neka igraju u Zagrebu, baš me briga!

Košarkaši Partizana mogli bi da ostanu bez "Arene" u finalnoj seriji ABA lige.

Zbog zauzetosti najveće dvorane na Balkanu, Partizan bi eventualnu finalnu serije protiv Crvene zvezde mogao da igra u Ljubljani u dvorani "Stožice"

Povodom cele zbrke oglasila se legenda Partizana i direktor Arene Goran Grbović.

"Istina je jaka stvar, ali očigledno su ovde glasnine neprocenjive. Prvo i osnovno, neka Partizan saopšti koji su to termini finala, pošto ja ne znam, a ne znaju ni oni. Jednostavno, neka neko kaže pa da vidimo. Neka ABA liga kaže koji su joj termini sopstvenog takmičenja, jer to je očigledno najsmešnije takmičenje na svetu u svim sportovima", kaže Grbović za "MozzartSport".

Partizan trenutno prvi meč četvrtfinala ABA lige igra u dvorani "Aleksandar Nikolić."

"To je sve tačno i to sam izjavljivao, jednostavno nije bilo moguće zbog ranije zakazanog termina ukloniti svu opremu, ona je tek danas sklonjena i to nekih 70 posto, još ima da se radi. Znamo da je Partizan ušao među osam u Evroligi i da je zbog toga sve pomerano, ali ABA liga mora da zna datume i šta se dalje dešava, mi imamo događaje koji se mesecima unapred zakazuju, ali sve možemo da sredimo. Jednostavno, niko ne saopštava datume i to je istina".

foto: Ana Paunković

Govorio je i o preseljenju u Ljubljanu.

" Pazite, ja nisam navijač, ja sam direktor Arene, tako da me baš briga gde će da igraju. Neka igraju u Ljubljani. Što se mene tiče mogu i u Zagrebu, to je njihova odluka i nema veze sa Arenom. Meni je samo žao jer ja sam bio deo tog Partizana i to sam uvek isticao. Partizan nije privatna firma i ne treba se igrati ugledom kluba, kaže Grbović i dodaje:

"Samo primera radi da uporedimo Evroligu i ABA ligu. Evroliga lepo dođe pre početka sezone i svi lepo pogledamo datume, vidimo kada je Arena zauzeta, da li će postojati problemi i onda sve rešimo na vreme, tako rade ozbiljne organizacije". Prošle sezone se F4 Evrolige igrao u Areni. "Centralni događaj sezone se poklopio sa koncertom Ajron Mejdena u Areni, mi smo odmah hteli da ubrzamo pomeranje i iznošenje tehnike. Iz Evrolige su rekli da to nije potrebno i da će sve proteći u najboljem redu i baš tako se i dogodilo, cela Evropa je videla kako izgleda vrhunski organizovan događaj u Areni, zaključio je Grbović.

Kurir sport