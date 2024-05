EKSKLUZIVNO NOVI PREMIJER MILOŠ VUČEVIĆ ZA KURIR: Vlada je spremna za borbu za samostalnu i nezavisnu Srbiju!

Novi premijer Srbije Miloš Vučević u prvom intervjuu za Kurir po polaganju zakletve i stupanju na najvažniju funkciju u Nemanjinoj 11 kaže da je potpuno svestan posla koji je i zvanično započeo 2. maja. On objašnjava da će ova vlada već od prvih dana svoga mandata biti suočena sa ozbiljnim i dalekosežnim spoljnopolitičkim izazovima. Vučević poručuje da je spreman za borbu za samostalnu i nezavisnu Srbiju, a za svoj kabinet kaže da je sastavljen od sjajnih ljudi i istinskih profesionalaca.

Možete li na samom početku premijerskog mandata da procenite koliko će ova pozicija biti "vruća stolica"? Šta vam se čini da će biti najveći izazovi vlade koju vodite?

- Velika je čast biti na čelu srpske vlade. Ali je i ogromna odgovornost. Svakako da sam svestan izazova koji nam predstoje. A ima ih mnogo. Srbija se već dugo suočava s velikim izazovima, a rekao bih da kulminacija tek sledi. Ipak, verujem, da ćemo svi zajedno, predvođeni predsednikom Vučićem, naposletku uspeti da pobedimo. Predstoji nam finiš borbe u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija povodom rezolucije o Srebrenici, kao i borba protiv ulaska tzv. države Kosovo u Savet Evrope. Obe borbe su neravnopravne i obe za cilj imaju narušavanje vitalnih, srpskih, nacionalnih interesa. Znam o čemu se razmišlja u određenim krugovima i u Sarajevu i u Prištini, kao što ne sumnjam i da takve ideje neće uroditi plodom. Žao mi je što se političke kaste i u Sarajevu i u Prištini konstantno vraćaju na teme koje nas dele, a ne žele da razgovaraju o onome što može da nas poveže. Mi ćemo i dalje braniti naše nacionalno dostojanstvo i čuvati mir.

foto: Damir Dervišagić, Petar Aleksić

Svedoci smo konstantnog nepoštovanja međunarodnog prava i sporazuma, ali, nažalost, to je realnost. Koja je naša strategija?

- Bosna i Hercegovina je država tri konstitutivna naroda, među kojima je i srpski. To je država čiji mi integritet poštujemo i koji nikada nismo dovodili u pitanje, niti ćemo to činiti. Svako će uvek u Srbiji imati sagovornika ukoliko želi da radi na jačanju dejtonske Bosne i Hercegovine. Države u kojoj će se poštovati slovo, a ne proizvoljni duh Dejtonskog mirovnog sporazuma iz 1995. Države u kojoj će Republika Srpska moći da ostvaruje sva ona prava koja joj sleduju i koja srpski narod želi da ostvari. Niko nam ne može zabraniti da volimo Republiku Srpsku. Niko nam neće nametnuti krivicu i stigmu genocidnog naroda. Nikada više Drina neće biti reka na kojoj je uspostavljen embargo Srba protiv Srba. Republiku Srpsku ćemo pomagati, štititi i voleti kao niko drugi i kao nikoga drugoga, pa svidelo se to nekome u međunarodnoj zajednici ili ne. Republika Srpska živi i živeće, a Srbija će uvek biti tu za nju. Ova vlada će se od prvih dana svoga mandata suočiti sa ozbiljnim i dalekosežnim spoljnopolitičkim izazovima, i to je samo početak. U tom smislu, naš najveći izazov u predstojećem periodu biće, bez sumnje, odbrana suvereniteta i teritorijalne celovitosti zemlje u međunarodnoj areni, odnosno borba za naše Kosovo i Metohiju.

Kakva su vam očekivanja u nastavku dijaloga Beograda i Prištine?

- Ovih dana postala je sasvim očigledna namera da se još jednom pogaze međunarodno pravo i suverenitet Republike Srbije i da se Priština uvede u članstvo Saveta Evrope. Takvim postupanjem prema našoj zemlji još jednom se potvrđuje da nema nikakvog "jedinstvenog slučaja" kada je u pitanju jednostrano proglašena lažna državnost lažne države na prostoru naše južne pokrajine. Beograd će ostati posvećen dijalogu s Prištinom ukoliko se pokaže da iz tog procesa može da proistekne išta produktivno što bi doprinelo miru i stabilnosti u regionu. Međutim, bilo bi neodgovorno zavaravati se da je sa ekstremistima koje predvodi Aljbin Kurti moguće učiniti bilo kakav suštinski pomak u pravcu istinske normalizacije odnosa i poboljšanja uslova života običnih ljudi. To nepobitno dokazuje tok dijaloga u periodu od Kurtijevog dolaska na vlast, otkad je međunarodna zajednica "glasnom tišinom" pratila Kurtijevo nasilje i proganjanje Srba, dok je dijalog bezmalo pretvorila u puki okvir za legalizaciju jednostranih i protivpravnih poteza Prištine. Srbija nikada neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost tzv. države Kosovo.

Koliko ste zadovoljni timom oko vas? Kako izgledaju prvi dani u Nemanjinoj 11?

- Ovo je vlada kontinuiteta. Sledićemo politiku predsednika Aleksandra Vučića i truditi se da mu na najbolji način pomognemo u ovim turobnim vremenima, u borbi koja je teška, a koju on hrabro vodi. To je borba za samostalnu i nezavisnu Srbiju. Vlada je heterogena, čine je sjajni ljudi, istinski profesionalci, imamo i veterane i nova lica, zastupljena su oba pola, tu su pripadnici raznih veroispovesti, nacionalnosti, ali zajednička im je ljubav prema Srbiji. Kabinet je odmah po polaganju zakletve održao sednicu, i to je pokazatelj.

Koja će biti vaša prva zvanična poseta van zemlje kao premijera Srbije?

- O tome ću tek doneti odluku. Naša spoljna politika je jasna. Usmerena je ka odbrani naše nezavisnosti i ka očuvanju mira.

Na premijersko mesto dolazite iz Ministarstva odbrane. Sada je na tom mestu Bratislav Gašić. Jeste li zadovoljni vašim naslednikom?

- Reč je o iskusnom čoveku, profesionalcu, koji je već obavljao ovu dužnost. Ne sumnjam da će se sa unapređenjem naših odbrambenih kapaciteta nastaviti. Srbija će i dalje razvijati svoju namensku industriju i kupovati neophodno oružje i oruđe kad god i gde god da je to potrebno. Ne da bi pretila bilo kome, već da bi odvratila svakog potencijalnog napadača.

O obeležavanju Uskrsa Vaskršnja liturgija i vreme s porodicom Za vas i ceo državni vrh prvomajski praznici su protekli radno. Kako ćete provesti Uskrs? - Nakon izbora Vlade sledi primopredaja, pa formiranje kabineta predsednika vlade. Mnogo je posla pred nama, a Srbija ne sme da uspori u svojoj borbi zbog ove tranzicije. Naprotiv. Moramo da delamo i to hitro, odmah. U nedelju ću prisustvovati vaskršnjoj liturgiji i provesti koliko mogu vremena s porodicom.

Pecanje na čekanju Zahtevaću požrtvovanost od svih foto: Printskrin/Instagram Da li ćete naći vremena za svoj omiljeni hobi - pecanje? - Nažalost, takvog vremena neće biti mnogo. Za svoje omiljene hobije tek sada neću imati vremena, ali to zaista nije nešto što me žalosti. Jer cena koju ja plaćam je ništa naspram veličine našeg cilja. Srbija mora da pobeđuje, a na tom putu političari prvi, svojim primerom, moraju da se dokažu. Ako predsednik Vučić može toliko da se žrtvuje svih ovih godina, onda to mogu i ja. A zahtevaću požrtvovanje i od svih članova Vlade. Samo tako Srbija može nastaviti napred.

Kurir.rs/Ivana Kljić