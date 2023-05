LALE OPTIMISTI PRED MEČ SEZONE! Trener Vojvodine: Želimo da se upišemo u istoriju kluba

Trener fudbalera Vojvodine Radoslav Batak rekao je danas da njegov tim čeka najvažniji meč ove sezone, kao i da ulaskom u finale Kupa žele da se upišu u istoriju kluba.

"Neću reći ništa novo ako kažem da nas sutra očekuje najvažnija utakmica u sezoni. Mnogo ih je bilo do sada, ali je ova takođe jedna od njih. Želimo da uđemo u finale i da se upišemo u istorijske stranice kluba, jer Vojvodina je do sada osam puta igrala finale Kupa, a dva puta osvajala trofej. Svesni smo važnosti utakmice i značaja i mislim da smo spremni i verujem da ćemo to sutra i pokazati da našem stadionu pred našom publikom", rekao je Batak, preneo je klupski sajt.

Fudbaleri Vojvodine dočekaće u sredu ekipu Čukaričkog, u polufinalnom meču Kupa Srbije.

U drugom polufinalu u sredu u Bačkoj Topoli igraju TSC i Crvena zvezda. Ukoliko se utakmice u regularnom toku završe nerešenim rezultatom, pitanje pobednika rešava se šutiranjem jedanaesteraca.

foto: Starsport©

Trener novosadskog tima istakao je da su svi igrači spremni za meč sa Čukaričkim.

"Na prošloj utakmici smo malo i taktizirali, rekao sam i igračima da je utakmica sa Crvenom zvezdom prvo, a sa Čukaričkim drugo poluvreme. U svaku utakmicu ulazimo ozbiljno kako i dolikuje Vojvodini i njenoj tradiciji. Osim Uroša Nikolića koji je bio bolestan, juče su svi trenirali i svi su spremni", dodao je on.

Šef stručnog štaba Vojvodine rekao je da je ekipa u prethodna dva meča protiv Čukaričkog (0:1) i Zvezde (1:2) pokazala dosta dobrih stvari, kao i da su protiv crveno-belih iz Beograda u drugom poluvremenu imali nekoliko dobrih šansi.

"Potrebno je vreme da bi se takve šanse krunisale pogocima i da igra postane bolja. Igra je bila dobra, iako rezultatski nismo prošli najbolje. Želimo da ponovimo te dobre stvari i da broj grešaka smanjimo na minimum. Kup je takvo takmičenje da se svaka kažnjava i zato moramo da budemo maksimalno kocentrisani", zaključio je Batak.

Utakmica između Vojvodine i Čukaričkog igra se u sredu od 18.30.

Kurir sport