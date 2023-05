UŽIVO, VIDEO! BORBA ZA FINALE KUPA: TSC - Crvena zvezda, Vojvodina - Čukarički

TSC - CRVENA ZVEZDA 18.30

VOJVODINA - ČUKARIČKI 18.30

TSC - CRVENA ZVEZDA Stadion: TSC Arena, Bačka Topola Sudija: Stanko Ostraćanin TSC: Filipović - Stojković, Stojić, Antonić - Cvetković, Kuveljić, Đakovac, Petrović - Jovanović, Ratkov, L. Ilić. CRVENA ZVEZDA: Borjan – Vigo, Eraković, Dragović, Azarov – Mijailović, Kanga, Ivanić – Katai, Bukari – Pešić.

VOJVODINA - ČUKARIČKI Stadion: Karađorđe, Novi Sad Sudija: Aleksandar Živković VOJVODINA: Simić – Lazarević, Vitas, Traore, Jeličić – Topić, Zukić – Čumić, U. Nikolić, Malbašić – N. Nikolić. ČUKARIČKI: Popović – Rogan, Drezgić, Pankov, Tošić – Docić, Sisoko – Tomović, Ivanović, Ovusu – Badamosi.

Od 18.30 časova sve oči ljubitelja fudbala u Srbiji biće usmerene ka Bačkoj Topoli i Novom Sadu.

U severnoj srpskoj pokrajini igraju se obe polufinalne utakmice kupa Srbije. U Bačkoj Topoli se sastaju TSC i Crvena zvezda, a u Novom Sadu Vojvodina i Čukarički.

Trener fudbalera TSC-a Žarko Lazetić rekao je da je njegova ekipa ostvarila uspeh plasmanom u polufinale Kupa Srbije, ali da će protiv Crvene zvezde, najjačeg protivnika, dati sve od sebe da pokaže koliko je napredovala.

"Kada se dođe do polufinala svaka ekipa ima šansu, ali mi igramo protiv najjačeg protivnika, protiv šampiona koji nas je i prošle godine u ovom takmičenju pobedio rezultatom 4:0. Znamo kada Zvezda nešto želi i kada su u nečemu 100 odsto, da je teško protiv njih. Čestitam i njihovom treneru, koji bez obzira na dešavanja u klubu, veliku prednost i nedoumicu da li ostaje u Zvezdi ili ide, i dalje pobeđuje. Oni su nam, bez dileme, najteži rival, ali samim tim što smo u polufinalu i što smo u prilici da igramo protiv takve ekipe u fenomenalnoj atmosferi na našem stadionu, samo po sebi je veliki uspeh. Nadam se da ćemo na predstojećem meču pokazati da jesmo i koliko napredovali", rekao je Lazetić.

Trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević rekao je da je glavni cilj njegovog tima da prođe u finale Kupa, kao i da igrači imaju veliki motiv da do kraja sezone osvoje treću uzastopnu "duplu krunu".

"Očekujem dobar fudbal i otvorenu igru obe ekipe, uz želju da ponovimo našu partiju iz prethodnog meča i pobedimo, jer je upravo prolaz dalje najbitniji. Spremamo se i radimo kao da je to osnovni cilj. Većina igrača je spremna za meč, imamo malih problema sa virusom, ali ništa strašno", rekao je Milojević, preneo je klub.

Trener fudbalera Vojvodine Radoslav Batak rekao je da njegov tim čeka najvažniji meč ove sezone, kao i da ulaskom u finale Kupa žele da se upišu u istoriju kluba.

"Neću reći ništa novo ako kažem da nas očekuje najvažnija utakmica u sezoni. Mnogo ih je bilo do sada, ali je ova takođe jedna od njih. Želimo da uđemo u finale i da se upišemo u istorijske stranice kluba, jer Vojvodina je do sada osam puta igrala finale Kupa, a dva puta osvajala trofej. Svesni smo važnosti utakmice i značaja i mislim da smo spremni i verujem da ćemo to sutra i pokazati da našem stadionu pred našom publikom. Na prošloj utakmici smo malo i taktizirali, rekao sam i igračima da je utakmica sa Crvenom zvezdom prvo, a sa Čukaričkim drugo poluvreme. U svaku utakmicu ulazimo ozbiljno kako i dolikuje Vojvodini i njenoj tradiciji. Osim Uroša Nikolića koji je bio bolestan, ostali su svi trenirali i svi su spremni", rekao je Batak, preneo je klupski sajt.

Trener fudbalera Čukaričkog Dušan Kerkez rekao je da je polufinalni meč Kupa protiv Vojvodine jedan od najbitnijih u sezoni, kao i da očekuje pravi derbi u Novom Sadu.

"Sigurno je predstojeći meč jedan od najbitnijih u sezoni. I zbog samog plasmana u finale Kupa, mogućnosti da se borimo za trofej, ali i definitivne raspodele evropskih pozicija za narednu sezonu. Čeka nas veoma kvalitetan protivnik, ponovo igramo kao gosti, biće baš zanimljiva i teška utakmica, pravi derbi. Očekujem veoma motivisanu Vojvodinu, baš kao i naš tim. Takođe, smatram da će biti slična utakmica nekadašnjoj, kao što je bilo na Banovom brdu. Možda grešim, ali ne očekujem mnogo golova. Svakako nas čeka zahtevan meč, fizički, psihički i taktički. Bitno je i nama i Vojvodini da pokažemo zašto smo u vrhu i zašto imamo velike ambicije, a rezultat će ovoga puta biti najbitniji", rekao je Kerkez, preneo je klupski sajt.

Iako je po prvobitnom kalendaru meč za trofej trebalo da se igra 3. juna, došlo je do promene. Na inicijativu Crvene zvezde promenjen je termin pa će finalni meč biti odigran 25. maja, u naredni četvrtak!

Crvena zvezda je aktuelni osvajač trofeja u Kupu Srbije i u finišu sezone će pokušati da odbrani pehar.

Kurir sport